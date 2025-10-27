"Decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR. Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona" - poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w poniedziałek po południu.

Robert Telus, Rafał Romanowski / Pawel Wodzynski//Piotr Molecki / East News

Telus i Romanowski zawieszeni

Były szef MRiRW Robert Telus oraz były wiceszef MRiRW Rafał Romanowski zostali zawieszeni przez Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Poinformował o tym rzecznik PiS Rafał Bochenek w poniedziałek po południu.

Sprawa sprzedaży działki pod CPK prywatnemu biznesmenowi

Decyzja Jarosława Kaczyńskiego jest pokłosiem doniesień Wirtualnej Polski o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wydało zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona. Transakcja została przeprowadzona mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego, które już wcześniej planowały wykorzystanie tych terenów pod inwestycje usługowo-mieszkaniowe związane z CPK. Wirtualna Polska podała, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji.

Składamy zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo ta sprawa jest, eufemistycznie mówiąc, bardzo podejrzana - powiedział w Radiu RMF24 poseł partii Razem Maciej Konieczny.