Śnieg pokrył Halę Gąsienicową już w zeszły piątek. W niedzielę śnieżyca zawitała na Dolny Śląsk i sparaliżowała ruch na odcinku od Babińca do granicy z Czechami. Kiedy natomiast śniegiem będą mogli cieszyć się mieszkańcy innych regionów Polski? Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przelotne opady śniegu - nie tylko w górach - mogą pojawić się w połowie listopada.
- Pierwszy śnieg już zaczął padać w górach – Hala Gąsienicowa i Kasprowy Wierch mają już białą pokrywę.
- W weekend zima dała się we znaki na Dolnym Śląsku.
- W listopadzie można się spodziewać głównie przelotnych opadów śniegu i pierwszych przymrozków, zwłaszcza na wschodzie, północy i w centrum kraju.
- Prawdziwa, śnieżna zima z częstszymi i silniejszymi opadami nadejdzie dopiero w grudniu, szczególnie na południu i wschodzie Polski.
Kiedy spadnie pierwszy śnieg? To pytanie zadają sobie dzieci i fani zimowych sportów, którym do górskich krajobrazów daleko. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego pokazali już 24 października Halę Gąsienicową okrytą białym puchem. Świeży śnieg pokrył szczyty i wyższe partie gór.
Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu wynosi 13 cm.
W weekend z kolei zima poważnie dała się we znaki na Dolnym Śląsku. Z powodu śnieżycy przez parę godzin nieprzejezdna była droga w Jakuszycach. Drogowcy wysłali sprzęt odśnieżający, aby odblokować trasę.
Pierwszy śnieg spadnie już niedługo, ale będą to głównie przelotne opady, typowe dla początków sezonu zimowego. IMGW prognozuje, że w drugiej połowie listopada pojawią się pierwsze przymrozki, zwłaszcza na wschodzie, północy i w centrum kraju. W górach i na Podhalu śnieg może utrzymać się dłużej, a w pozostałych regionach pojawi się głównie podczas nocnych spadków temperatury. Będą to raczej deszcze ze śniegiem lub krótkotrwałe opady śniegu, które szybko stopnieją.
Synoptycy przewidują, że prawdziwa, śnieżna zima rozpocznie się w Polsce dopiero w grudniu. Wtedy opady śniegu będą już częstsze i bardziej intensywne, szczególnie w południowej i wschodniej części kraju. W miastach śnieg może pojawiać się okresowo, ale w górach i na terenach podgórskich utrzyma się przez dłuższy czas.