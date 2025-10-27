Na stronie internetowej Sądu Najwyższego ukazało się oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. To pierwsze takie oświadczenie, które Nawrocki złożył w nowej roli.

Karol i Marta Nawroccy / Anita Walczewska/East News / East News

Prezydent Karol Nawrocki posiada dwa mieszkania: 57-metrowe wspólne z żoną oraz 50 proc. udziału w 58-metrowym mieszkaniu, w którym mieszka jego mama.

Z oświadczenia majątkowego zniknęła kawalerka, która wcześniej należała do rodziny Nawrockich; obecnie jest własnością Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z Gdyni.

Oszczędności prezydenta wzrosły do 130 tys. zł, czyli o 20 tys. zł w ciągu kilku miesięcy.

Po raz pierwszy prezydent wpisał do oświadczenia wpływy z programu 800 plus - 11 200 zł na dzieci.

Karol Nawrocki wraz z żoną spłaca kredyt hipoteczny, do spłaty pozostało 199 981 zł (o ponad 3 tys. zł mniej niż w marcu).

Więcej informacji ze świata polityki na rmf24.pl.

Dwa mieszkania

W oświadczeniu prezydenta Karola Nawrockiego znalazły się dwie nieruchomości. Pierwsza to 57-metrowe mieszkanie, którego właścicielem jest wspólnie z żoną Martą Nawrocką. Drugą pozycję stanowi 50-procentowy udział w 58-metrowym mieszkaniu, w którym mieszka jego mama.

Z oświadczenia zniknęła natomiast kawalerka, która była przedmiotem głośnej dyskusji podczas kampanii wyborczej. Wcześniej mieszkał w niej Jerzy Ż., a mieszkanie to przeszło na rodzinę Nawrockich w zamian za opiekę nad seniorem. Obecnie lokal jest już w posiadaniu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z Gdyni.

Oszczędności prezydenta

Sporo uwagi przykuwają oszczędności prezydenta. Z deklaracji majątkowej wynika, że Karol Nawrocki zgromadził 130 tys. złotych. To wzrost o 20 tys. zł w ciągu zaledwie kilku miesięcy - jeszcze w maju deklarował bowiem 110 tys. zł na koncie.

Wartym odnotowania jest także fakt, że prezydent po raz pierwszy wpisał do oświadczenia wpływy z programu 800 plus. Na dzieci otrzymał od państwa 11 200 zł. W poprzednich deklaracjach takich wpływów nie wykazywał.

Kredyt hipoteczny

Karol Nawrocki wraz z żoną spłaca jeszcze kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup mieszkania w Gdańsku. Do spłaty pozostało im 199 981 zł. W marcu tego roku kwota ta była wyższa o ponad 3 tys. zł.

Dokument, opublikowany na stronach internetowych Sądu Najwyższego, datowany jest na 6 sierpnia. Do SN wpłynął 4 września.

Prezydent co roku zobowiązany jest do składania oświadczenia majątkowego, które pokazuje stan posiadania na koniec roku kalendarzowego.



