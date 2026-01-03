Wszczęto śledztwo przeciwko właścicielom baru Le Constellation w Crans-Montanie w Szwajcarii - poinformowała tamtejsza policja. To para Francuzów, którzy są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz pożaru w wyniku zaniedbań. W sylwestrową noc zginęło około 40 osób, a 119 jest rannych.

Crans-Montana, Szwajcaria. W pobliżu baru Le Constellation, w którym wybuchł pożar w sylwestrową noc, wiele osób złożyło kwiaty i znicze / Marco Alpozzi /LaPresse/ABACAPRESS.COM / East News

W sylwestrową noc w barze Le Constellation w Szwajcarii wybuchł pożar, najprawdopodobniej spowodowany iskrami z zimnych ogni zamocowanych na butelkach szampana.

Szwajcarskie służby wszczęły śledztwo w sprawie tej tragedii. Właściciele baru, para Francuzów, są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i zaniedbania norm bezpieczeństwa.

Media ustaliły, że sufit wykończony pianką izolacyjną szybko zapalił się, a wąskie schody i przejścia utrudniły ucieczkę z lokalu.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wszczęto śledztwo. Podejrzani to właściciele lokalu

Pożar w dwupoziomowym barze Le Constellation w Crans-Montanie w Szwajcarii wybuchł w sylwestrową noc. Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednią przyczyną pożaru były iskry z zimnych ogni zamocowanych na butelkach szampana, wyglądających jak małe fajerwerki.

W sprawie tej tragedii szwajcarskie służby wszczęły śledztwo przeciwko parze Francuzów. Właściciele baru - mężczyzna i kobieta - są podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu oraz pożaru w wyniku zaniedbań.

Przedmiotem dochodzenia będzie przede wszystkim to, czy materiał, z którego wykonany został sufit, odpowiadał normom bezpieczeństwa. Śledczy zbadają też, czy wolno było tam używać sztucznych ogni.

Zweryfikowane będzie również, czy w lokalu stosowano wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa.

Pianka na suficie, wąskie schody

Jak ustaliły media, sufit pomieszczenia wykończono pianką izolacyjną. Najprawdopodobniej miała ona wygłuszać salę. Nisko zawieszony sufit szybko zajął się ogniem od iskier z zimnych ogni.

Lokal okazał się śmiertelną pułapką, w której młodzi ludzie spłonęli żywcem lub udusili się dymem. Ucieczka z lokalu była utrudniona z powodu wąskich schodów i przejścia - podały szwajcarskie media.

Według ustaleń szwajcarskiego dziennika "Blick" w barze Le Constellation w czasie renowacji przed 10 laty szerokie schody, prowadzące z jego dolnego poziomu, zostały znacznie zwężone.

Drzwi bez mechanizmu bezpieczeństwa

Dwaj Włosi, którzy przybyli z pomocą do baru, by ratować ludzi, powiedzieli, że szukali wyjścia ewakuacyjnego, ale znaleźli tylko służbowe drzwi - przekazał w sobotę agencji Ansa młody Włoch Gianni Campolo i jego ojciec Paolo. Mężczyźni przybiegli do baru z ich domu położonego tuż obok.

Owe drzwi - jak dodali rozmówcy agencji - nie miały mechanizmu bezpieczeństwa.

To były oszklone drzwi, przywarło do nich kilkanaście osób, które chciały wyjść, ale nie mogły, bo drzwi były zamknięte - wyjaśnił 19-latek.

Wraz z innymi osobami udało się im sforsować te drzwi. W ten sposób uratowali około dwudziestu uwięzionych ludzi.

Szukaliśmy innych drzwi, były tylko te główne wejściowe. Gdyby było inne otwarte wyjście, byłoby mniej ofiar - stwierdził Gianni Campolo.

Utrudniona identyfikacja ofiar

Sobota jest kolejnym dniem identyfikacji ofiar pożaru. Proces ten jest bardzo trudny, konieczne są m.in. badania DNA.

W centrum kongresowym w Crans-Montanie rodziny czekają na informacje o bliskich, których los pozostaje nieznany. Prasa nazwała to miejsce "hangarem bólu".

Wśród rannych jest jeden Polak. Obrażenia odnieśli także Szwajcarzy, Włosi, Francuzi oraz obywatele Serbii, Bośni i Hercegowiny, Belgii, Luksemburga i Portugalii. Narodowości 14 rannych osób dotąd nie ustalono.