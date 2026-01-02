Polska jest gotowa pomóc Szwajcarii w związku z tragicznym pożarem, do którego doszło w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Ogień wybuchł w barze Le Constellation. Zginęło około 40 osób, a 115 zostało rannych. Premier Donald Tusk poinformował, że na prośbę Szwajcarii specjalistyczna pomoc może zostać udzielona w polskich szpitalach 14 poszkodowanym.
- Tragiczny pożar wybuchł w sylwestrową noc w barze Le Constellation w kurorcie Crans-Montana w Szwajcarii.
- Zginęło około 40 osób, a 115 zostało rannych; stan 80 poszkodowanych określany jest jako bardzo ciężki.
- Ofiary to głównie młodzi ludzie różnych narodowości; trwa identyfikacja ciał.
- Premier Donald Tusk przekazał kondolencje rodzinom ofiar i zapewnił o polskiej solidarności ze Szwajcarią.
- Polska zadeklarowała gotowość przyjęcia 14 poszkodowanych na specjalistyczne leczenie w polskich szpitalach.
Premier Donald Tusk przekazał wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Podkreślił, że Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność.
"Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - napisał Donald Tusk na platformie X.