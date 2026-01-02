Poszkodowani mogą trafić do Siemianowic Śląskich

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedziała PAP, że MSWiA oraz resorty zdrowia i obrony narodowej są zaangażowane w przygotowanie pomocy dla Szwajcarii, jeśli ta zdecyduje się na jej przyjęcie.



Polska zaoferowała 14 miejsc dla poszkodowanych w pożarze w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. To cztery miejsca na OIOM-ie i dziesięć dla pacjentów lżej poszkodowanych - wyjaśniła. W pomoc zaangażowany jest też Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.



Polska zaproponowała również wsparcie dwóch zespołów lekarskich na miejscu, m.in. w ocenie stanu pacjentów. MON, jak dodała Gałecka, zaoferowało samoloty do transportu poszkodowanych, którzy mogliby znaleźć się w polskich szpitalach.

Dziesiątki ofiar pożaru w barze

Pożar wybuchł w sylwestrową noc, ok. godz. 1:30 w barze Le Constellation w ekskluzywnym szwajcarskim ośrodku narciarskim Crans-Montana. Zginęło około 40 osób, 115 zostało rannych. Poszkodowani trafili do wielu szpitali, w tym także do Włoch. Stan 80 z nich jest bardzo ciężki.

Ofiary to w większości młodzi ludzie, różnych narodowości. Nazwisk wielu z nich nie ustalono do tej pory. Władze poinformowały, iż może minąć kilka dni, zanim uda się zidentyfikować wszystkie ofiary.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona. Władze wskazują na wypadek, nie na atak terrorystyczny.

Z relacji niektórych świadków wynika, że sufit piwnicy baru zapalił się od świeczek umieszczonych w butelkach szampana.