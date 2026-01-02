Jak wynika z relacji bywalców lokalu, cytowanego przez szwajcarski dziennik "Blick", piwnica baru miała tylko jedną drogę ewakuacyjną. W chwili katastrofy mogło tam przebywać nawet 200 osób.

Prokurator generalna kantonu Valais, Béatrice Pilloud, nie potwierdziła jeszcze oficjalnie, czy bar miał tylko jedną wąską drogę ewakuacyjną. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, czy "Le Constellation" spełniał wszystkie normy bezpieczeństwa i czy organizatorzy sylwestrowej imprezy przestrzegali niezbędnych procedur.

Flashover - śmiertelna fala ognia

Eksperci wskazują, że przyczyną tak szybkiego rozprzestrzenienia się ognia mógł być tzw. flashover. To zjawisko zwane po polsku rozgorzenie, podczas którego niewielki, lokalny pożar w krótkim czasie zamienia się w ogień pochłaniający całe pomieszczenie.

Ciepło unosi się do góry i gromadzi pod sufitem, gdzie nagrzewa się coraz bardziej. W pewnym momencie następuje punkt krytyczny - fala ognia zapala wszystko jednocześnie, bez kontaktu z płomieniem - tłumaczyła ekspertka ds. ochrony przeciwpożarowej Sandra Barz w programie ARD "Brennpunkt".

Flashover następuje, gdy temperatura pod sufitem osiąga 600 stopni Celsjusza. Wtedy w ciągu sekund temperatura wzrasta nawet do 1200 stopni, a zawartość tlenu w powietrzu spada poniżej czterech procent. Nawet dla strażaków w specjalnych ubraniach ochronnych taka sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna.

Młodzi ludzie, którzy przyszli świętować Nowy Rok w "Le Constellation", nie mieli pojęcia, co dzieje się nad ich głowami. Nie mieli szans na reakcję czy ucieczkę.

"Nie wiem, czy mój syn jeszcze żyje". Koszmar bliskich i rozpaczliwe apele

W pożarze zginęło co najmniej 40 osób. Ten przerażający bilans może być znacznie wyższy. W szpitalach przebywa 115 rannych, stan 80 z nich określany jest jako krytyczny. Większość z poszkodowanych to młodzi ludzie, poniżej 26. roku życia.

Identyfikacja zmarłych jest skomplikowana, może trwać kilka dni. Od bliskich trzeba bowiem pobrać próbki DNA.

Zrozpaczeni rodzice szukają jakichkolwiek informacji na temat swoich pociech.

"Mój syn Arthur Brodard, urodzony 22 lutego 2009 roku, jest jedną z ofiar pożaru w Crans-Montana. Nie wiemy, czy żyje i gdzie się znajduje. Jeśli macie informacje, w jakim szpitalu jest, proszę, dajcie znać!" - napisała na Facebooku matka, która rozpaczliwie szuka swojego syna. Jej post ma już kilkaset komentarzy i tysiąc udostępnień.

Minęły prawie 24 godziny, odkąd Arthur zaginął, i nie mamy żadnych wiadomości. Przeżywam koszmar, prawdziwy koszmar - powiedziała w rozmowie z "Le Temps".

Takich rodzin, które poprzez media społecznościowe szukają dzieci czy rodzeństwa, jest więcej. W tym celu utworzono tymczasowe konto na Instagramie, które zostanie usunięte, gdy wszyscy zaginieni zostaną odnalezieni.

Administratorzy profilu publikują zdjęcia zaginionych. Pod wieloma wpisami znajdują się dane młodych osób, które były w środę wieczorem w "Le Constellation". Bliscy podają swoje numery telefonów i mają nadzieję na szybki kontakt. Znajduje się tam także zdjęcie Arthura.

Wiadomo, że w barze w chwili tragedii przebywali nie tylko Szwajcarzy. Wśród ofiar i rannych są Włosi i Francuzi. Inne narodowości ofiar nie zostały jak dotąd potwierdzone.