Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, kardynał Baldassare Reina, dokonał uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice Świętego Jana na Lateranie. To już druga z czterech papieskich bazylik, w której zamknięto symboliczne wrota przed oficjalnym zakończeniem Roku Świętego, zaplanowanym na 6 stycznia 2026 roku.
Bazylika Świętego Jana na Lateranie, będąca katedrą biskupa Rzymu, od wieków stanowi duchowe centrum chrześcijaństwa. To właśnie tutaj, w obecności licznych wiernych oraz burmistrza Rzymu Roberto Gualtieriego, odbyła się podniosła ceremonia zamknięcia Drzwi Świętych.
Wydarzenie to jest nie tylko ważnym momentem liturgicznym, ale także symbolicznym aktem zamykającym czas szczególnej łaski i duchowej odnowy, jaki niesie ze sobą Rok Święty.
Zamknięcie Drzwi Świętych w bazylice Laterańskiej poprzedziło podobne wydarzenie, które miało miejsce w piątek w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie tam spoczywa papież Franciszek, który w Wigilię 2024 roku zainaugurował obecny Rok Święty, obchodzony w Kościele katolickim co 25 lat.
Wierni z całego świata przybywali do Rzymu, by przejść przez Drzwi Święte, co według tradycji przynosi odpust zupełny i jest wyrazem głębokiej wiary oraz pragnienia duchowego oczyszczenia.
Niedziela przyniesie kolejne ważne wydarzenie - zamknięcie Drzwi Świętych w bazylice Świętego Pawła za Murami. To trzecia z czterech głównych bazylik papieskich, które odgrywają kluczową rolę podczas obchodów Roku Świętego.
Kulminacyjnym momentem będzie jednak ceremonia w Watykanie, gdzie papież Leon XIV rano 6 stycznia zamknie Drzwi Święte w bazylice św. Piotra. Ten uroczysty akt będzie definitywnym zakończeniem Roku Świętego, zamykając czas wyjątkowej modlitwy, pielgrzymek i duchowego odrodzenia.
Watykan podsumował, że w trakcie trwającego Roku Świętego do Rzymu przybyło ponad 32 miliony pielgrzymów z najdalszych zakątków świata.