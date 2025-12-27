Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, kardynał Baldassare Reina, dokonał uroczystego zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice Świętego Jana na Lateranie. To już druga z czterech papieskich bazylik, w której zamknięto symboliczne wrota przed oficjalnym zakończeniem Roku Świętego, zaplanowanym na 6 stycznia 2026 roku.

Zamknięcie Drzwi Świętych w bazylice św. Jana na Lateranie / EPA/Riccardo Antimiani / PAP/EPA

Bazylika Świętego Jana na Lateranie, będąca katedrą biskupa Rzymu, od wieków stanowi duchowe centrum chrześcijaństwa. To właśnie tutaj, w obecności licznych wiernych oraz burmistrza Rzymu Roberto Gualtieriego, odbyła się podniosła ceremonia zamknięcia Drzwi Świętych.

Zamknięcie Drzwi Świętych / EPA/Riccardo Antimiani / PAP/EPA

Wydarzenie to jest nie tylko ważnym momentem liturgicznym, ale także symbolicznym aktem zamykającym czas szczególnej łaski i duchowej odnowy, jaki niesie ze sobą Rok Święty.

Zamknięcie Drzwi Świętych w bazylice Laterańskiej poprzedziło podobne wydarzenie, które miało miejsce w piątek w bazylice Matki Bożej Większej. To właśnie tam spoczywa papież Franciszek, który w Wigilię 2024 roku zainaugurował obecny Rok Święty, obchodzony w Kościele katolickim co 25 lat.

Wierni z całego świata przybywali do Rzymu, by przejść przez Drzwi Święte, co według tradycji przynosi odpust zupełny i jest wyrazem głębokiej wiary oraz pragnienia duchowego oczyszczenia.

Zamknięcie Drzwi Świętych / EPA/Riccardo Antimiani / PAP/EPA

Niedziela przyniesie kolejne ważne wydarzenie - zamknięcie Drzwi Świętych w bazylice Świętego Pawła za Murami. To trzecia z czterech głównych bazylik papieskich, które odgrywają kluczową rolę podczas obchodów Roku Świętego.

Kulminacyjnym momentem będzie jednak ceremonia w Watykanie, gdzie papież Leon XIV rano 6 stycznia zamknie Drzwi Święte w bazylice św. Piotra. Ten uroczysty akt będzie definitywnym zakończeniem Roku Świętego, zamykając czas wyjątkowej modlitwy, pielgrzymek i duchowego odrodzenia.

Watykan podsumował, że w trakcie trwającego Roku Świętego do Rzymu przybyło ponad 32 miliony pielgrzymów z najdalszych zakątków świata.