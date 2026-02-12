Pełnomocniczkę rządu ds. programu SAFE zapytamy m.in. o to, czy przekonała prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o SAFE. Czy zostaną naniesione poprawki? Kto będzie spłacał zaciągnięte pożyczki? Czy SAFE zagraża budżetowi Ministerstwa Obrony Narodowej? O wszelkich wątpliwościach wokół programu obronnościowego Piotr Salak porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, która będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką porozmawiamy też o tym, co w sytuacji, jeśli ustawa nie znajdzie akceptacji prezydenta. Czy Amerykanie będą w jakiś sposób partycypować w programie SAFE? Czy sprzęt europejski jest tak samo dobry, jak ten zza oceanu? Czy w ogóle możemy sobie pozwolić na odrzucenie programu SAFE?

Zapytamy też o to, ile pieniędzy uda się wydać w Polsce.

