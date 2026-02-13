Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli o odłożenie wyjazdów turystycznych na Kubę. Sytuacja na wyspie jest coraz trudniejsza - braki paliwa, długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ryzyko zawieszenia lotów międzynarodowych mogą poważnie utrudnić podróżowanie.
- MSZ odradza wszelkie wyjazdy na Kubę, które nie są konieczne.
- Na wyspie występują poważne braki paliwa oraz wielogodzinne przerwy w dostawach prądu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalny komunikat, w którym odradza wszelkie wyjazdy na Kubę, które nie są absolutnie konieczne. Powodem są poważne problemy gospodarcze, z jakimi zmaga się wyspa. Brak paliwa oraz wielogodzinne przerwy w dostawach prądu utrudniają funkcjonowanie transportu i mogą prowadzić do zawieszenia lotów międzynarodowych.