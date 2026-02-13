Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli o odłożenie wyjazdów turystycznych na Kubę. Sytuacja na wyspie jest coraz trudniejsza - braki paliwa, długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ryzyko zawieszenia lotów międzynarodowych mogą poważnie utrudnić podróżowanie.

  • MSZ odradza wszelkie wyjazdy na Kubę, które nie są konieczne.
  • Na wyspie występują poważne braki paliwa oraz wielogodzinne przerwy w dostawach prądu.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalny komunikat, w którym odradza wszelkie wyjazdy na Kubę, które nie są absolutnie konieczne. Powodem są poważne problemy gospodarcze, z jakimi zmaga się wyspa. Brak paliwa oraz wielogodzinne przerwy w dostawach prądu utrudniają funkcjonowanie transportu i mogą prowadzić do zawieszenia lotów międzynarodowych.

Zalecenia dla podróżnych

Osoby, które już przebywają na Kubie lub planują tam podróż, powinny zarejestrować się w systemie Odyseusz. MSZ zaleca także bieżące śledzenie komunikatów ambasady, biur podróży oraz linii lotniczych, gdyż sytuacja na wyspie może zmieniać się bardzo dynamicznie. Resort apeluje o rozważenie odłożenia wyjazdów o charakterze turystycznym.

Kuba, zamieszkała przez ponad 9,6 mln osób, przechodzi obecnie jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w swojej historii. Problemy pogłębiło zawieszenie dostaw ropy naftowej z Wenezueli po zatrzymaniu przez wojsko amerykańskie prezydenta Nicolasa Maduro, sojusznika kubańskiego rządu. Władze wyspy wprowadziły już racjonowanie benzyny, skrócony tydzień pracy w administracji oraz zdalne nauczanie na uczelniach.

Co dalej?

Sytuacja na Kubie jest bardzo niestabilna i może ulec pogorszeniu w każdej chwili. Osoby planujące podróż powinny zachować szczególną ostrożność i na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty.