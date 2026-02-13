Zalecenia dla podróżnych

Osoby, które już przebywają na Kubie lub planują tam podróż, powinny zarejestrować się w systemie Odyseusz. MSZ zaleca także bieżące śledzenie komunikatów ambasady, biur podróży oraz linii lotniczych, gdyż sytuacja na wyspie może zmieniać się bardzo dynamicznie. Resort apeluje o rozważenie odłożenia wyjazdów o charakterze turystycznym.

Kuba, zamieszkała przez ponad 9,6 mln osób, przechodzi obecnie jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w swojej historii. Problemy pogłębiło zawieszenie dostaw ropy naftowej z Wenezueli po zatrzymaniu przez wojsko amerykańskie prezydenta Nicolasa Maduro, sojusznika kubańskiego rządu. Władze wyspy wprowadziły już racjonowanie benzyny, skrócony tydzień pracy w administracji oraz zdalne nauczanie na uczelniach.

Co dalej?

Sytuacja na Kubie jest bardzo niestabilna i może ulec pogorszeniu w każdej chwili. Osoby planujące podróż powinny zachować szczególną ostrożność i na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty.