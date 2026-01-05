"Włochy planują poprzeć umowę handlową z krajami Mercosuru" - poinformowała agencja Bloomberga. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to oznacza, że nie będzie wystarczającej liczby państw, by zablokować przyjęcie tej umowy przez kraje Unii Europejskiej w najbliższy piątek, 9 stycznia.

Protesty europejskich rolników, którzy nie chcą umowy z Mercosur / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W najbliższy piątek prezydencja cypryjska przewiduje zarówno przyjęcie rozporządzenia o klauzulach chroniących rolników przed nadmiernym importem, jak i rozpoczęcie procedury akceptacji właściwej umowy z Mercosur.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce podpisać umowę z krajami Mercosur 12 stycznia w Paragwaju.

Rzeczniczka KE Paula Pihno poinformowała: "Jesteśmy na dobrej drodze, aby przewidzieć podpisanie umowy i mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce". Zapewniła, że w ostatnich tygodniach poczyniono postępy.

Francja już przygotowuje się do przyjęcia umowy przez Brukselę. Jutro zakazany dekretem ma zostać import niektórych produktów, zawierających zabronione we Wspólnocie substancje i pochodzących z krajów Mercosur. Chodzi m.in. o towary, takie jak awokado czy mango zawierające pozostałości pestycydów. Paryż będzie domagał się od Brukseli zielonego światła w tej sprawie. W ten sposób Francja zamierza zrealizować swoje zapowiedzi o koniecznej wzajemności.

Minister rolnictwa Francji Annie Genevard uważa, że KE powinna taki zakaz "upowszechnić" także na inne kraje UE.

Ostatni moment na negocjacje

Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że Polska na razie nad podobnym rozwiązaniem nie pracuje. Jak usłyszała Katarzyna Szymańska-Borginon, "nie jest to takie proste i trzeba mieć dowody na to, żeby taki zakaz wprowadzić".

W środę minister rolnictwa Stefan Krajewski spotyka się w Brukseli z francuską minister. Będzie to prawdopodobnie ostatnia próba, żeby jeszcze wynegocjować od KE cokolwiek w sprawie wzmocnienia klauzul ochronnych czy finansowego zabezpieczenie rolników.

Jak przekazał w poniedziałek Bloomberg, Włochy planują poprzeć umowę o wolnym handlu z Mercosur. UE nie sfinalizowała umowy po tym, gdy Włochy i Francja rozpoczęły kampanię na rzecz opóźnienia wejścia w życie porozumień. Rzym miał zabiegać o dodatkowe pakiety ochronne dla rolników.

Pakt handlowy UE-Mercosur stworzyłby rynek konsumencki liczący 780 milionów konsumentów, znosząc cła na towary takie jak samochody i dając Europie szerszy dostęp do rozległego sektora rolnego Ameryki Południowej.

Umowa może zostać przyjęta bez poparcia Francji i wymaga jedynie kwalifikowanej większości głosów 27 państw członkowskich UE.