Ponad 400 zagranicznych turystów, w tym kilkudziesięciu Polaków, utknęło na jemeńskiej wyspie Sokotra po wprowadzeniu blokady lotów. Sytuacja jest skutkiem narastającego konfliktu w regionie. Polskie MSZ zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z rodakami.

/ Shutterstock

Według informacji przekazanych przez lokalne władze oraz zagraniczne media na jemeńskiej wyspie Sokotra utknęło ponad 400 zagranicznych turystów. Liczba ta może być jednak znacznie wyższa - niektóre źródła mówią nawet o ponad 700 osobach. Wśród nich są obywatele różnych państw, w tym kilkudziesięciu Polaków oraz około 60 Rosjan.

Odwołane loty i zamknięte lotnisko

Turyści mieli wracać do swoich krajów w miniony weekend, jednak na miejscu okazało się, że lotnisko zostało przejęte przez wojsko, a wszystkie połączenia lotnicze zostały wstrzymane.

Turyści nie mają wstępu do terminalu i zostali skierowani na kemping, gdzie oczekują na rozwój sytuacji.

Polacy wśród uwięzionych. MSZ reaguje

Wśród uwięzionych na wyspie znalazła się grupa Polaków, którzy mimo oficjalnych ostrzeżeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych zdecydowali się na podróż do Jemenu. Resort zapewnia, że pozostaje z nimi w stałym kontakcie i monitoruje sytuację. Według przekazanych informacji warunki, w których przebywają turyści, są dobre.

Przyczyny blokady: eskalacja konfliktu w Jemenie

Blokada lotów i zamknięcie lotniska na Sokotrze to efekt narastającego konfliktu w regionie. W ostatnich tygodniach doszło do zaostrzenia sporu między Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które dotychczas współpracowały w ramach koalicji arabskiej.

W grudniu kontrolę nad jedną z prowincji przejęła wspierana przez ZEA Rada Przejściowa Południa, co spotkało się z ostrą reakcją Arabii Saudyjskiej i wprowadzeniem blokady powietrznej, morskiej i lądowej.