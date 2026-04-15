Donald Trump i Giorgia Meloni na wojennej stopie. Stosunki USA i Włoch nigdy wcześniej nie spadły do tak niskiego poziomu - pisze włoska prasa, komentując ostrą krytykę amerykańskiego prezydenta pod adresem szefowej rządu.

Giorgia Meloni i Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu w kwietniu 2025 roku / Shutterstock/Rex Features / East News

Donald Trump skrytykował Giorgię Meloni za brak wsparcia dla amerykańskich żądań dotyczących broni nuklearnej i za zaangażowanie w konflikty na Bliskim Wschodzie.

Wypowiedź Trumpa wywołała falę komentarzy o zerwaniu dobrych relacji między rządami Włoch i USA.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Trump o Meloni: Jestem nią zszokowany

Falę komentarzy, w których dominuje przekonanie o zerwaniu dobrych relacji między centroprawicowym rządem Włoch a obecną amerykańską administracją, wywołała wtorkowa wypowiedź prezydenta USA dla dziennika "Corriere della Sera". Uznał on, że Meloni "nie chce pomóc (Stanom Zjednoczonym - red.) pozbyć się broni nuklearnej". Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - powiedział, odnosząc się do braku zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.

Gdy Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier. Nie obchodzi jej, czy Iran ma broń nuklearną i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - ocenił.

"Trump-Meloni. Rozwód"

"La Stampa" zamieściła na pierwszej stronie duży nagłówek "Trump-Meloni. Rozwód". "Zgoda na linii Rzym-Waszyngton w czasach Trumpa rozpada się na kawałki i staje widoczna dla wszystkich" - podkreśliła turyńska gazeta.

Publicysta dziennika zaznaczył, że wypowiedź Trumpa pomaga włoskiej premier. "Giorgia Meloni rozwiązała problem" - ocenił. "Pogardliwe wypowiedzi" Trumpa na temat szefowej włoskiego rządu doprowadziły do zerwania osobistych relacji łączących ją z amerykańskim prezydentem, które stały się "nie do zniesienia" i groziły jej spadkiem poparcia w kraju. Zdaniem komentatora zmiana w stosunkach obojga polityków nie była zaskoczeniem, bo według niego Meloni przemyślała swoją reakcję na słowa Trumpa o papieżu.

"La Repubblica" podkreśliła, że "Trump porzuca Meloni". "Wśród różnych rekordów pobitych przez Trumpa jest i ten: relacje między Stanami Zjednoczonymi a Włochami nigdy nie spadły do tak niskiego poziomu" - dodała.

Rzymska gazeta podsumowała obecny kryzys w relacjach słowami "most runął, Meloni padła ofiarą własnego kameleonizmu; niech wybierze Europę".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W co gra amerykańska administracja? Andrzej Kohut: Powoli tracą swoich wyborców

Meloni próbowała balansować

Przypomniano, że od pewnego czasu było widać, że stosunki między Rzymem a Waszyngtonem stają się coraz bardziej napięte w takich kwestiach jak: cła, Grenlandia, udział Włoch w zarządzaniu pomocą dla Strefy Gazy i reakcje na wojnę USA i Izraela z Iranem.

Wszystkie te kwestie stopniowo pogłębiały dystans między oboma stolicami, "mimo to Meloni, która myli upór z konsekwencją, próbowała balansować między dwiema sprzecznymi stronami". "Starała się łączyć coraz bardziej rozbieżne stanowiska, praktykując ryzykowny polityczny kameleonizm, stale dostosowując się do pogłębiających się różnic" - oceniła "La Repubblica".

Według komentatora dziennika w miarę powiększania się różnic i napięć między Europą i USA Meloni "sama skazała się na spadek swojego znaczenia". Podczas gdy próbowała budować bezpośrednią relację z nieprzewidywalnym przywódcą USA, inni kluczowi liderzy w Europie nie stali w miejscu i zacieśniali współpracę między sobą nawzajem - podsumował.