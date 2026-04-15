Polski Kościół reaguje na spór papieża z Donaldem Trumpem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusza Wojda podziękował Leonowi XIV za odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła.

  • Abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podziękował papieżowi Leonowi XIV za odważne słowa i wierność misji Kościoła.
  • Zapewnił, że Kościół w Polsce pozostaje w jedności z papieżem i modli się o pokój.  
Oświadczenie przewodniczącego Episkopatu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda wydał w środę oświadczenie przekazane PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Podkreślił w nim, że "naród polski dobrze wie, czym jest tragedia wojny oraz jak wiele cierpienia i bólu doświadczają ludzie nią dotknięci". "Dlatego właśnie z tej ziemi płynie szczególna wdzięczność wobec Leona XIV za jego odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła" - napisał abp Wojda.

"Wspólnota Kościoła w Polsce, razem ze swoimi pasterzami, zapewnia o modlitwie w intencji pokoju na świecie, a także o duchowym wsparciu dla Ojca Świętego poprzez dar modlitwy i jedność z Pasterzem Kościoła powszechnego" - podkreślił.

Trump skrytykował papieża

Prezydent USA w niedzielę skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". 

Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek został usunięty z prezydenckiego konta.

Papież nie boi się prezydenta USA

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance, odnosząc się do wymiany zdań między Trumpem a papieżem, w rozmowie z Fox News powiedział, że "w niektórych przypadkach byłoby najlepiej, gdyby Watykan skupił się na kwestiach dotyczących moralności i tego, co dzieje się w Kościele katolickim i by pozostawił prezydentowi zajmowanie się polityką w USA".

Jeśli chodzi o nieporozumienie z Watykanem... To będzie się zdarzać od czasu do czasu. Myślę, że to co do zasady jest dobre, że papież jest orędownikiem spraw, na których mu zależy, ale (...) czasami będą między nami nieporozumienia w kwestiach polityki publicznej - powiedział Vance.

