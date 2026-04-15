Polski Kościół reaguje na spór papieża z Donaldem Trumpem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusza Wojda podziękował Leonowi XIV za odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda wydał w środę oświadczenie przekazane PAP przez biuro prasowe Episkopatu.
Podkreślił w nim, że "naród polski dobrze wie, czym jest tragedia wojny oraz jak wiele cierpienia i bólu doświadczają ludzie nią dotknięci". "Dlatego właśnie z tej ziemi płynie szczególna wdzięczność wobec Leona XIV za jego odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła" - napisał abp Wojda.
"Wspólnota Kościoła w Polsce, razem ze swoimi pasterzami, zapewnia o modlitwie w intencji pokoju na świecie, a także o duchowym wsparciu dla Ojca Świętego poprzez dar modlitwy i jedność z Pasterzem Kościoła powszechnego" - podkreślił.