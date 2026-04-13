​Donald Trump otwarcie wspierał Viktora Orbana przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, nazywając go "fantastycznym facetem" i "silnym liderem". Po raz kolejny okazało się jednak, że bliskie relacje z amerykańskim prezydentem okazały się politycznym obciążeniem - tym razem dla władz w Budapeszcie.

Donald Trump i Viktor Orban / SAUL LOEB/AFP / East News

Pod koniec marca, niespełna dwa tygodnie przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social wyraził pełne poparcie dla premiera Węgier Viktora Orbana, nazywając go "prawdziwie silnym i potężnym przywódcą", który "niestrudzenie walczy o swój wielki kraj i naród". Amerykański prezydent nie pozostawił wątpliwości, pisząc: "JESTEM Z NIM DO SAMEGO KOŃCA!".

Co ważne, szef węgierskiego rządu mógł liczyć na poparcie nie tylko przywódcy Stanów Zjednoczonych, ale też wielu polityków związanych z ruchem MAGA, którzy postrzegali go jako kluczowego sojusznika w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak zauważa "New York Times", amerykańska administracja jesienią ubiegłego roku w swojej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliła wsparcie dla "zdrowych narodów" regionu, takich jak Węgry, które mają opierać się "cywilizacyjnemu wymazywaniu" zagrażającemu Europie. Leży w naszym interesie narodowym, by Węgry odniosły sukces - mówił w lutym sekretarz stanu USA Marco Rubio, cytowany przez Reutersa.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięstwo Tiszy na Węgrzech. "Magyar to jeden z dawnych trybików Orbana"

Polityka Trumpa uderza w węgierską gospodarkę

Rządzący nieprzerwanie od 16 lat Węgrami Fidesz, którego liderem jest Viktor Orban, zmienił konstytucję, postanowił zlikwidować powstały na fali przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w 1991 r. Uniwersytet Środkowoeuropejski i zakazał promowania materiałów LGBT w szkołach. Wszystko to, jak twierdził węgierski premier, miało chronić tożsamość narodową i niezależność Węgier od Unii Europejskiej. Równocześnie Budapeszt aktywnie zabiegał o międzynarodowe uznanie, prezentując się jako wzór konserwatyzmu dla innych państw, co było elementem szerszej strategii budowania prestiżu Węgier jako bastionu nieliberalnych rządów.

Choć Trump chwalił Orbana za "ochronę Węgier, rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy", rzeczywistość gospodarcza jest coraz trudniejsza. Węgierska gospodarka, która na początku drugiej dekady XXI wieku notowała wzrost zatrudnienia i spadek ubóstwa, została osłabiona przez pandemię i wojnę w Ukrainie.

Polityka "America First", oparta na cłach i presji gospodarczej, uderza w europejską gospodarkę, od której Węgry są silnie uzależnione. Dodatkowo, naciski prezydent USA, by Europa kupowała amerykański gaz skroplony zamiast rosyjskiego, szczególnie dotkną Węgry. Mało tego - wojna na Bliskim Wschodzie podnosi ceny energii i napędza inflację.

"New York Times" zauważa, że przykładem problemów gospodarczych jest Dunaujvaros - miasto, w którym huta stali przez dekady dawała pracę tysiącom osób. Po latach trudności finansowych zakład w 2022 roku wstrzymał produkcję. Orban obiecywał inwestycje i wznowienie działalności, winę za powstałe problemy zrzucając na wojnę w Ukrainie i unijne sankcje wobec Rosji. Pomoc jednak nie nadeszła, przez co wielu ludzi pozostało bez pracy.

Poparcie dla Orbana ze strony Trumpa okazało się być pocałunkiem śmierci dla węgierskiego przywódcy. Chociaż zwolennicy MAGA postrzegali Budapeszt jako konserwatywną utopię, wielu Węgrów nie było zadowolonych z tego, że ich kraj odgrywa tę rolę. Jeszcze gorsze są skutki polityki prezydenta USA, pogłębiającej kryzys gospodarczy.

Więcej szkody niż pożytku

W ostatnich latach skrajnie prawicowe partie w całej Europie pielęgnowały bliskie relacje z Donaldem Trumpem, jednak coraz więcej prawicowych polityków dystansuje się od amerykańskiego prezydenta. Choć wybory parlamentarne na Węgrzech są najnowszym i najgłośniejszym ostrzeżeniem przed zbytnim zacieśnianiem więzi z Waszyngtonem, przykładów w ostatnim czasie było znacznie więcej.

W drugiej połowie marca we Francji odbyły się wybory samorządowe, które przyniosły spektakularny sukces socjalistom. To właśnie oni zwyciężyli w kluczowych miastach, takich jak Paryż, Lyon czy Marsylia, umacniając swoją pozycję na politycznej mapie kraju. Lewica powstrzymała więc ambicje prawicy, która w niektórych regionach była uznawana za faworyta wyborów. "New York Times" zauważa, że nawet Jordan Bardella z francuskiego Zjednoczenia Narodowego podkreśla, że nie chce "uległości" wobec Waszyngtonu.

W tym samym czasie, co wybory samorządowe we Francji, we Włoszech odbyło się dwudniowe referendum, w którym obywatele zdecydowanie odrzucili zaproponowaną przez premier Giorgię Meloni reformę sądownictwa. Szefowa włoskiego rządu poniosła w ten sposób pierwszą porażkę po trzech i pół roku sprawowania urzędu.

Politico informuje, że podczas czwartkowego przemówienia w parlamencie włoska premier wyraźnie zdystansowała się od przywódcy USA, z którym - jak wielokrotnie podkreślała - łączyły ją bliskie relacje. To właśnie ten sojusz mógł przyczynić się do zmiany nastrojów społecznych wśród Włochów.

Dla wielu europejskich polityków sojusz z Trumpem jeszcze niedawno był powodem do dumy i zapewniał medialny rozgłos, jednak obecnie przyjaźń z amerykańskim prezydentem przynosi więcej szkody niż pożytku - zwłaszcza w czasie, gdy obywatele państw Starego Kontynentu odczuwają skutki amerykańskiej interwencji w Iranie.

Wymowna reakcja Donalda Trumpa

Dodajmy jeszcze, że Donald Trump, który aktywnie wspierał Viktora Orbana przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi, wysyłając do Budapesztu nawet wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, po zwycięstwie TISZY Petera Magyara nie był już tak chętny do skomentowania wyników wyborów. Pytany o porażkę dotychczasowego szefa węgierskiego rządu, zignorował dziennikarzy i zakończył z nimi rozmowę.