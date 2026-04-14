Donald Trump w rozmowie z włoskim dziennikiem "Corriere della Sera" nie krył rozczarowania postawą włoskiej premier Giorgi Meloni, która nie chce pomagać Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem. Podkreślił, że jest tym "zszokowany".

Amerykański przywódca wyraził "szok" postawą Meloni, twierdząc, że nie chce ona pomóc w eliminacji broni nuklearnej i nie angażuje się jak NATO.

Władze Włoch odmówiły w marcu lądowania amerykańskich bombowców w bazie Sigonella na Sycylii, powołując się na przestrzeganie traktatów z USA.

Amerykański przywódca oznajmił w rozmowie telefonicznej z włoską gazetą, że Meloni "nie chce pomóc (Stanom Zjednoczonym) pozbyć się broni nuklearnej".

Dodał, że szefowa rządu w Rzymie nie chce pomóc podobnie, jak NATO.

Trump o Meloni: Myślałem, że jest inna

Amerykański przywódca przyznał, że od dawna nie rozmawiał z Meloni. Jest bardzo inna niż myślałem. To nie jest ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem - ocenił Trump.

Dodał, że jest włoską premier "zszokowany". Myślałem, że ma odwagę, myliłem się - stwierdził, odnosząc się do braku zaangażowania Włoch w wojnę z Iranem.

Tło ochłodzenia relacji Trumpa z Meloni

Po tym, jak Giorgia Meloni uznała za niedopuszczalną krytykę Donalda Trumpa pod adresem papieża Leona XIV, prezydent USA powiedział, że "niedopuszczalne" jest to, co robi włoska premier. Nie obchodzi jej to, czy Iran ma broń nuklearną, i że wysadziłby Włochy w powietrze w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość - ocenił Trump.

Trump: Papież nie powinien wypowiadać się o wojnie

Wyraził także opinię, że "papież nie ma pojęcia, co dzieje się w Iranie". Nie rozumie i nie powinien wypowiadać się o wojnie, bo nie wie, co się tam dzieje. Nie rozumie, że w ubiegłym miesiącu zabili w Iranie 42 tys. manifestantów - powiedział prezydent USA.

Władze Włoch nie zgodziły się w marcu na lądowanie amerykańskich bombowców w bazie lotniczej Sigonella na Sycylii. Meloni argumentowała, że w tej sprawie strona włoska "skrupulatnie przestrzegała traktatów i porozumień, regulujących relacje z USA". Prezydent USA w niedzielę mocno skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek w poniedziałek został usunięty z prezydenckiego konta.

Leon XIV w poniedziałek powiedział natomiast dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.