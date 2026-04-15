To niestety prawda. Arkadiusz Milik, który wrócił do gry po niemal dwóch latach przerwy, znów doznał kontuzji. Juventus, włoski klub polskiego piłkarza, wydał komunikat w tej sprawie.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Juventus poinformował w środę o urazie mięśnia Arkadiusza Milika odniesionym podczas wtorkowego treningu.
W środowy poranek 32-letni Milik przeszedł dokładne testy.
"Badania wykazały umiarkowane naciągnięcie mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze. Kolejne badania zostaną przeprowadzone za około 10 dni, aby określić dokładny czas rekonwalescencji" - zakomunikował klub z Turynu.
Według włoskich mediów przerwa Milika może potrwać nawet kilka tygodni.
W marcu Milik wrócił do gry po wielu miesiącach przerwy i zaliczył kilkunastominutowy występ w meczu Juventusu z Sassuolo. W kwietniu zagrał blisko pół godziny w spotkaniu Juve z Genoą.
Polski napastnik nie grał w meczach od czerwca 2024 r., gdy doznał kontuzji kolana podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski z Ukrainą.
W grudniu ubiegłego roku pojawił się na ławce rezerwowych Juventusu, lecz nie wszedł na boisko, a wkrótce znów został kontuzjowany.