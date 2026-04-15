Wybór prezentu na pierwszą komunię to dla wielu gości nie lada wyzwanie. Jak się jednak okazuje, wśród planujących zakup podarunku w tym roku dominuje elektronika - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Komputronik. Sprawdź, jakie upominki, które cieszą się największą popularnością, a także w jakich przedziałach cenowych mieszczą się prezenty na komunię.

Elektronika dominuje wśród prezentów komunijnych w 2026 roku.

Najczęściej wybierane są laptopy, smartfony; popularna jest także gotówka.

Polacy kierują się praktycznością i budżetem przy wyborze prezentu.

Elektronika pierwszym wyborem

Wśród najchętniej wybieranych prezentów na komunię w 2026 roku zdecydowanie króluje nowoczesna technologia. W badaniu firmy Komputronik - opisanym przez portal Business Insider - aż 68,2 proc. respondentów wskazało elektronikę jako prezent na komunię. Tymczasem, jak podkreślił serwis, rok wcześniej było to 49 proc.

Z kolei gotówkę wskazało 9,1 proc. badanych. Mniejszą popularnością cieszy się złoto inwestycyjne (4,5 proc.), sprzęt sportowy (4,5 proc.), a także ubrania/dodatki i biżuteria (po 2,3 proc.). Coś innego planuje kupić 6,8 proc. badanych.

Jaki sprzęt elektroniczny dominuje?

Choć szeroko pojętą elektronikę planuje kupić ponad 68 proc. respondentów, część sprzętów jest chętniej wybierana od innych. Największym zainteresowaniem cieszą się laptopy, które wskazało aż 43,9 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowały się smartfony - 14,6 proc. Komputery stacjonarne i tablety również pozostają w kręgu zainteresowań, zdobywając po 12,2 proc. głosów.

Konsolę do gier i smartwatcha wskazało po 4,9 proc. respondentów. Ankietowani głosowali też na aparat fotograficzny (2,5 proc.), dron (2,4 proc.), a także tzw. inteligentne urządzenia domowe (2,3 proc.).

Jak się okazuje, przy wyborze prezentu istotny jest budżet - według 24 proc., a także praktyczność prezentu (również 24 proc.). Jak wskazał Business Insider, dla ankietowanych mniej istotne jest życzenie dziecka (12 proc.), czy tradycja (5,3 proc.).

"To wyraźny sygnał, że decyzje zakupowe są coraz bardziej racjonalne. Komunia stała się momentem pierwszej poważnej inwestycji w rozwój dziecka, jego edukację, kompetencje cyfrowe i codzienne funkcjonowanie" - można przeczytać w analizie cytowanej przez portal.

Ile kosztuje prezent na komunię w 2026 roku?

Wydatki na prezenty komunijne są coraz wyższe - zdaniem 70 proc. ankietowanych wzrosło oczekiwanie dotyczące wartości podarunków komunijnych.

Najczęściej wskazywane przedziały kwot, jakie ankietowani planują przeznaczyć na prezent to 1-2 tys. zł i 2-3 tys. zł, które uzyskały po 24,4 proc. głosów. Z kolei odrobinę ponad 13 proc. ankietowanych planuje przeznaczyć ponad 3 tys. zł - wynika z danych przytoczonych przez portal. Do 500 zł planuje wydać niespełna 7 proc. badanych.

Jak się okazuje, pod szczególną presją są rodzice chrzestni. Zdaniem 69 proc. z nich rola ta zobowiązuje do podarowania droższego prezentu. Wyniki badania firmy Komputronik opisał portal Business Insider.