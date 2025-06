Notatka Netanjahu zawiera fragment wersu z Tory, z Księgi Liczb 23:24 brzmiący w całości: Oto lud powstanie jak silny lew, jak młody lew się podnosi, nie położy się, aż pożre zdobycz i wypije krew zabitych. Zdanie to jest częścią wyroczni mezopotamskiego proroka Balaama, który przepowiada potęgę Izraela, porównując go do lwa, który nie spocznie, dopóki nie zaspokoi swojego głodu.

12:04

Do wydarzeń na Bliskim Wschodzie odniósł się premier Donald Tusk.

Na razie nie ma powodu do obaw o naszych dyplomatów w Teheranie, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - stwierdził szef rządu podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych MESKO w Skarżysku-Kamiennej.

12:01

Izrael jest gotowy na wielodniową konfrontację - oznajmił przedstawiciel Sił Obronnych Izraela, którego cytuje agencja Reutera.

Dodał, że jest to jednak uzależnione "od sposobu odpowiedzi Iranu". Rozmówca Reutera poinformował, że wszyscy piloci izraelskich sił powietrznych, którzy byli zaangażowani w piątkowy atak na Iran, wrócili już bezpiecznie do miejsc stałej dyslokacji.

11:56

Na krwawy atak Izraela zareagował także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Dla wielu sojuszników NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, kluczowe są działania na rzecz deeskalacji, wiem że są one już prowadzone - powiedział Rutte podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

Jednocześnie zaprzeczył, aby perspektywa wojny lub ataku nuklearnego była bliska.

11:51

Atak Izraela to deklaracja wojny - oznajmił minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.

Określenie to padło w liście Aragcziego do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym "wezwał Radę Bezpieczeństwa do natychmiastowego zajęcia się tą kwestią".

11:48

Izraelski system antyrakietowy Żelazna Kopuła.

11:40

W Teheranie kobiety protestowały przeciw ataku izraelskiej armii na Iran.

11:32

Polskie Linie Lotnicze LOT nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej w rejsach tranzytowych do Azji - poinformował w piątek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

Dodał, że obecnie połączenia do Indii i pozostałych krajów azjatyckich przewoźnik realizuje zgodnie z rozkładem. Po tym, gdy Izrael zaatakował w piątek nad ranem Iran, oba państwa zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Na taki sam krok zdecydowały się władze Iraku i Jordanii. Wiele linii lotniczych musiało przekierować swoje samoloty. W związku z sytuacją w regionie uprzejmie informujemy, że Polskie Linie Lotnicze LOT nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej w rejsach tranzytowych do Azji. W chwili bieżącej połączenia do Indii i pozostałych krajów azjatyckich realizowane są zgodnie z rozkładem - powiedział PAP Moczulski.

LOT lata bezpośrednio z Warszawy do Azji m.in. do Delhi i Mumbaju w Indiach, czy do Japonii i Korei Południowej.

11:16

Z informacji przekazanych przez kanclerza Niemiec Friedrich Merza wynika, że premier Izraela Benjamin Netanjahu powiadomił Berlin o ataku na Iran.

Urząd kanclerski przekazał, że niemieckie władze apelują o powściągliwość i są gotowe zaangażować się w złagodzenie napięcia. W komunikacie niemieckiego rządu podkreślono, że "Izrael ma prawo do obrony swojego istnienia i bezpieczeństwa swoich obywateli".

Merz wezwał obie strony do powstrzymania się od działań, które "mogłyby doprowadzić do dalszej eskalacji i destabilizacji całego regionu".

11:08

Jest reakcja Brukseli na wydarzenia minionej nocy na Bliskim Wschodzie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwały w piątek do powściągliwości i zaprzestania eskalacji na Bliskim Wschodzie. Zadeklarowały, że są gotowe wesprzeć "wszelkie wysiłki dyplomatyczne".

Von der Leyen przyznała, że doniesienia docierające z Bliskiego Wschodu są głęboko niepokojące. Europa wzywa wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, natychmiastowego zaprzestania eskalacji i powstrzymania się od działań odwetowych - podkreśliła szefowa KE we wpisie w mediach społecznościowych.