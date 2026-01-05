Inaczej niż zwykle w poniedziałki pracuje dzisiaj wiele urzędów i instytucji. Część pracowników ma dzisiaj dzień wolny i dzięki temu długi weekend.
- Polityka, ekonomia, sport, pogoda, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl.
Zamknięte są dzisiaj urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego. W Krakowie nieczynny jest Wojewódzki Urząd Pracy.
Wolne mają też dzisiaj pracownicy w niektórych urzędach gmin i miast, między innymi w Opocznie w województwie łódzkim, w Solcu-Zdroju w województwie świętokrzyskim w mazowieckim Radzyminie.
Zamknięte są dzisiaj także urzędy gmin:
- Milejczyce,
- Łączna,
- Szamocin,
- Żagań,
- Nowa Sól,
- Wejherowo,
- Kargowa,
- Sułoszowa,
- Łeba,
- Ksawerów.
Urzędnicy będą musieli odrobić wolny poniedziałek. Większość z nich zrobi to w jedną z najbliższych sobót stycznia.