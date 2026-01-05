Inaczej niż zwykle w poniedziałki pracuje dzisiaj wiele urzędów i instytucji. Część pracowników ma dzisiaj dzień wolny i dzięki temu długi weekend.

Zamknięte są dzisiaj urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego. W Krakowie nieczynny jest Wojewódzki Urząd Pracy.

Wolne mają też dzisiaj pracownicy w niektórych urzędach gmin i miast, między innymi w Opocznie w województwie łódzkim, w Solcu-Zdroju w województwie świętokrzyskim w mazowieckim Radzyminie.

Zamknięte są dzisiaj także urzędy gmin: 

  • Milejczyce, 
  • Łączna, 
  • Szamocin, 
  • Żagań, 
  • Nowa Sól, 
  • Wejherowo, 
  • Kargowa, 
  • Sułoszowa, 
  • Łeba,
  • Ksawerów.

Urzędnicy będą musieli odrobić wolny poniedziałek. Większość z nich zrobi to w jedną z najbliższych sobót stycznia. 


