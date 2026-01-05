​Piłkarska federacja Tunezji wobec niepowodzenia reprezentacji tego kraju na rozgrywanym Pucharze Narodów Afryki postanowiła zwolnić cały sztab trenerski. Tunezja to potencjalny rywal Polski w tegorocznych mistrzostwach świata, o ile Biało-Czerwoni awansują na mundial.

Trener reprezentacji Tunezji został zwolniony po porażce z Mali w Pucharze Narodów Afryki / JALAL MORCHIDI / PAP/EPA

Tunezja zakończyła udział w Pucharze Narodów Afryki na etapie 1/8 finału. Po remisie 1:1 z Mali, o awansie decydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się piłkarze z Mali (3:2). W fazie grupowej Tunezyjczycy zanotowali zwycięstwo z Ugandą (3:0), porażkę z Nigerią (2:3) i remis z Tanzanią (1:1).Po nieudanym turnieju federacja piłkarska Tunezji rozstała się z selekcjonerem Samim Trabelsim oraz całym sztabem trenerskim.Tunezja może być potencjalnym rywalem Polski w fazie grupowej mistrzostw świata 2026, jeśli Biało-Czerwoni przejdą marcowe baraże. Więcej aktualnych informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W sobotę Tunezja zakończyła udział w turnieju Pucharu Narodów Afryki.

Tunezja odpadła, sztab trenerski zwolniony

Piłkarze z tego kraju odpadli w 1/8 finału. W serii rzutów karnych (3:2) lepsza okazała się drużyna Mali. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W fazie grupowej również nie zachwycili, notując zwycięstwo nad Ugandą (3:0), porażkę z Nigerią (2:3) oraz remis z Tanzanią (1:1).

Według prywatnej stacji radiowej Mosaique FM, selekcjoner reprezentacji Sami Trabelsi doszedł do porozumienia z federacją w sprawie polubownego rozwiązania kontraktu, a zgodę osiągnięto podczas spotkania w Rabacie. Tunezyjska federacja piłkarska rozstała się też z całym sztabem trenerskim, który odpowiadał za wyniki zespołu w Pucharze Narodów Afryki.

Potencjalni rywale Polaków

Tunezja może być rywalem grupowym Polski (obok Holandii i Japonii) w tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, o ile w marcu polscy piłkarze pomyślnie przejdą dwuetapowe baraże. Pod koniec marca podopieczni Jana Urbana zagrają w półfinale baraży z reprezentacją Albanii. Jeśli Biało-Czerwoni wyjdą zwycięsko z tej rywalizacji, o awans na mundial zagrają ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

Wiadomo też, że w przypadku gry z reprezentacją Ukrainy, to nasi wschodni sąsiedzi będą gospodarzem tego meczu. Z uwagi na trwający w tym kraju konflikt zbrojny, mecz zostanie rozegrany w hiszpańskiej Walencji.