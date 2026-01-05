Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Stadniki w powiecie myślenickim. Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny osobowy bus wjechał tam do rowu. Poważnie ucierpiał kierowca. Podjęto akcję reanimacji mężczyzny.
Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że kierowca busa podróżował sam.
Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Stadniki, leżącej na terenie powiatu myślenickiego w województwie podkarpackim. Osobowy bus wjechał tam do rowu. W efekcie poważnie ucierpiał kierowca samochodu.
Jak ustalił reporter RMF FM Paweł Konieczny, na miejscu trwa reanimacja mężczyzny. Droga powiatowa w Stadnikach jest zablokowana.