Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę. Naloty przeprowadzono m.in. na Kijów. Zginęły dwie osoby. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała o wstrzymaniu działalności lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Po godzinie oba porty wznowiły działalność. Z kolei ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową 100-tysięcznego miasta Jelec w środkowej Rosji. Według źródeł ukraińskich celem ataku była firma JSC Energia - jeden z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej.

Skutki wcześniejszego ataku Rosji na Charków / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Rosjanie przeprowadzili nocny atak na Ukrainę, celem był m.in. Kijów.

W wyniku nalotów zginęły dwie osoby, a jedna została ranna.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czasowo wstrzymała operacje na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie; po godzinie porty wznowiły działalność.

Ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta Jelec w środkowej Rosji.

Celem ataku była fabryka JSC Energia, produkująca akumulatory do dronów i dla rosyjskiego wojska.

Atak na Kijów

Rosjanie kolejną noc atakowali Ukrainę. Celem była m.in. stolica, Kijów.

Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy poinformowała, że w wyniku nalotu doszło do pożaru placówki medycznej. Po ugaszeniu ognia w środku znaleziono ciało.

Ranna została również kobieta, a 25 osób ewakuowano, podała służba na komunikatorze Telegram.

Rosja uderzyła także w miasta i wsie w całym regionie kijowskim, uszkadzając domy i infrastrukturę krytyczną oraz zabijając cywila - poinformował na Telegramie gubernator regionu Mykoła Kałasznyk.

Czasowe wstrzymanie operacji na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie

W nocy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała na platformie X, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze". Po godzinie oba porty wznowiły działalność.

Ukraiński atak na fabrykę akumulatorów do dronów

Ukraińskie drony zaatakowały natomiast w nocy strefę przemysłową 100-tysięcznego miasta Jelec w środkowej Rosji - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze.

"Strażacy zlokalizowali pożar w strefie przemysłowej Jelca po upadku drona UAV. Według wstępnych ustaleń nie ma ofiar śmiertelnych i rannych" - poinformował gubernator obwodu lipieckiego, Igor Artamonow, we wpisie na kanale Telegram.

Według źródeł ukraińskich celem ataku była firma JSC Energia - jeden z największych rosyjskich producentów akumulatorów do dronów oraz na potrzeby rosyjskiego lotnictwa i marynarki wojennej. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku firma została objęta sankcjami Unii Europejskiej i USA.