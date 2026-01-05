Do nietypowego wypadku doszło w nocy w niedzielę. W miejscowości Futory w podkarpackiej gminie Oleszyce 44-letnia kobieta potrąciła swojego męża. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mężczyzna wtargnął pod prawidłowo jadące audi, za kierownicą którego siedziała 44-letnia kobieta. Kierująca jak pieszy byli w stanie po użyciu alkoholu" - przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie mł. asp. Marzena Mroczkowska.

Policja - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Jak przekazała RMF FM oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie mł. asp. Marzena Mroczkowska do wypadku doszło w niedzielę w nocy w miejscowości Futory w gminie Oleszyce w województwie podkarpackim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mężczyzna wtargnął pod prawidłowo jadące audi, za kierownicą którego siedziała 44-letnia kobieta. Kierująca, jak i pieszy byli w stanie po użyciu alkoholu - wskazała policjantka.

Dodała, że poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Wiadomo też, że kobieta, która kierowała samochodem marki audi, jest żoną poszkodowanego mężczyzny.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady oraz przeprowadzili niezbędne czynności.