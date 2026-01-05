14 pseudokibiców - nastolatków i młodych mężczyzn - zatrzymali po bójce w jednym z podrzeszowskich hoteli policjanci. Do starcia dwóch zwaśnionych lokalnych klubów piłkarskich doszło w noc sylwestrową. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala.

Stal kontra Resovia. Nocna awantura w hotelu

Kilkanaście młodych osób na sylwestra wynajęło kilka pokoi w hotelu znajdującym się w okolicach Rzeszowa.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeszcze przed północą uczestnicy osobnych imprez odbywających się w pokojach spotkali się na korytarzu. Okazało się, że to sympatycy dwóch wrogo nastawionych do siebie klubów - Stali i Resovii.

Doszło do kłótni, a potem do bójki, w wyniku której jedna osoba z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Obsługa wezwała policję.

Co wiadomo o pseudokibicach?

Na miejscu zatrzymano czterech uczestników awantury. Przez kolejne dni funkcjonariusze znaleźli następnych. Mają od 16 do 23 lat.

10 pełnoletnich usłyszało zarzuty udziału w bójce, która zagrażała niebezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia. Z kolei czterech nieletnich stanie przed sądem rodzinnym.

Policjanci ustalają kolejnych uczestników tej bójki.

