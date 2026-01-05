Obalony przywódca Wenezueli Nicolas Maduro stanie w poniedziałek przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Razem z żoną usłyszy formalne zarzuty narkoterroryzmu po tym, jak zostali schwytani przez amerykańskie siły specjalne w Caracas i przewiezieni do USA. Sprawa może przerodzić się w długi i precedensowy proces, zagrożony karą dożywotniego więzienia.

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores / East News

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores staną w poniedziałek przed sądem federalnym na Manhattanie, gdzie formalnie usłyszą zarzuty narkoterroryzmu; grozi im od 30 lat więzienia do dożywocia.

Para została schwytana w sobotę w Caracas przez amerykańskie siły specjalne i jeszcze tego samego dnia trafiła do aresztu w Nowym Jorku; sąd zdecyduje o dalszym areszcie do czasu procesu.

Śledczy zarzucają Maduro wieloletnie kierowanie międzynarodową siatką przemytu kokainy, współpracującą m.in. z FARC, kartelami Sinaloa i Zetas oraz gangiem Tren de Aragua.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores staną w poniedziałek przed sądem federalnym na Manhattanie, gdzie formalnie usłyszą zarzuty narkoterroryzmu. Grozi im od 30 lat więzienia do dożywocia.

Para została schwytana w sobotę w Caracas przez amerykańskie siły specjalne i jeszcze tego samego dnia trafiła do aresztu w Nowym Jorku. Sąd zdecyduje o dalszym areszcie do czasu procesu.

Śledczy zarzucają Maduro wieloletnie kierowanie międzynarodową siatką przemytu kokainy, współpracującą m.in. z FARC, kartelami Sinaloa i Zetas oraz gangiem Tren de Aragua.

Maduro usłyszy zarzuty

Maduro i Flores zostali schwytani przez amerykańskie siły specjalne w sobotę nad ranem w Caracas i jeszcze tego samego dnia trafili do aresztu w Brooklynie. W poniedziałek zostaną przewiezieni do budynku sądu federalnego na Manhattanie, gdzie w południe czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce) zostaną formalnie zatrzymani i usłyszą zarzuty. Podczas krótkiej rozprawy dyktator i jego żona powiedzą, czy przyznają się do zarzucanych czynów. Sąd też zdecyduje o dalszym areszcie dla pary do czasu rozpoczęcia procesu.

Będzie to początek potencjalnie długiego procesu, a dalsze kroki nie są jeszcze jasne. Choć zarzuty przeciwko parze wniosła prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku, proces może odbyć się też na Florydzie i w Waszyngtonie, gdzie również wniesiono powiązane sprawy. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Sprawa została przydzielona 92-letniemu sędzi Alvinowi Hellersteinowi, choć nie oznacza to koniecznie, że to on ostatecznie poprowadzi proces.

Proces może się rozpocząć nawet za rok

Jak ocenia "New York Times", proces karny może rozpocząć się nawet za rok lub później. Gazeta zaznacza, że w federalnym sądzie w Nowym Jorku sądzeni byli inni znani narkoprzestępcy, w tym Juan Orlando Hernandez, były prezydent Hondurasu. Hernandez został w ub.r. skazany na 45 lat więzienia za udział w przemycie setek ton kokainy do USA przez meksykańskie kartele narkotykowe, lecz w grudniu został ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa. Hernandez trafił do amerykańskiego aresztu w kwietniu 2022 r., a wyrok w jego sprawie ogłoszono w marcu 2024 r.

W sobotę nowojorska prokuratura federalna opublikowała nowe zarzuty dla pary, stanowiące dopełnienie zarzutów postawionych po raz pierwszy jeszcze w 2020 roku. Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za organizacje terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Zarzuty te obciążone są karą od 30 lat więzienia do dożywocia.

Ekspert: W takich sprawach trudno udowodnić udział w procederze

Według śledczych, Maduro był zaangażowany w proceder od 1999 r., kiedy jeszcze był deputowanym do wenezuelskiego parlamentu i kontynuował działalność przestępczą w późniejszych rolach jako szef MSZ i prezydent kraju. Oskarżony jest o przewodzenie "Cartel de los Soles" (hiszp. Kartelowi Słońc).



W dokumencie wymienione są konkretne przypadki zarzucanych Maduro czynów, jak np. świadome wydawanie paszportów dyplomatycznych szmuglerom narkotyków czy przejęcie przez jego żonę łapówki wartej setki tysięcy dolarów, by zaaranżować spotkanie przemytników z dyrektorem urzędu antynarkotykowego. Obydwoje mieli również przemycać narkotyki zarekwirowane przez wenezuelskie służby, z pomocą prorządowych gangów nazywanych "colectivos".



Zdaniem Elliego Hoeniga, byłego prokuratora i eksperta prawnego CNN, zarzuty wniesione przeciwko Maduro wydają się silne. Hoenig zaznaczył jednak, że w sprawach tego typu często trudno udowodnić jest udział w procederze osobom stojącym na czele organizacji przestępczych, i że zwykle w takich sprawach potrzebne są zeznania innych uczestników zmowy. Według eksperta obrona będzie starała się doprowadzić do unieważnienia zarzutów, argumentując, że Maduro został uchwycony z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego.



Mimo to Maduro nie będzie pierwszym przywódcą obcego państwa w podobnej sytuacji. 3 stycznia 1990 r. siły USA schwytały przywódcę Panamy Manuela Noriegę po inwazji na ten kraj. Proces Noriegi, również oskarżonego o przemyt narkotyków, rozpoczął się we wrześniu 1991 r. i zakończył w lipcu 1992 r., skazaniem go na 40 lat więzienia.