Nie żyje turysta z Węgier. Jego ciało znaleziono w sobotę. Mężczyzna został porwany dzień wcześniej przez wezbrany potok w słowackich Tatrach Wysokich. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli m.in. ratownicy TOPR.

Ratownicy HZS opublikowali zdjęcia z akcji poszukiwawczej w Tatrach. / HZS /

Węgierski turysta, schodząc ze Schroniska Téryego, próbował przejść przez wezbrany potok.

Mężczyzna poślizgnął się, wpadł do wody i został porwany przez silny nurt.

Akcja ratunkowa była utrudniona przez złą pogodę, przez co nie można było użyć śmigłowca.

Ciało turysty odnaleziono dopiero w sobotę, gdy poziom wody opadł, z pomocą przypadkowych turystów.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do wypadku doszło w piątek przed południem. Węgierski turysta schodził ze Schroniska Téryego (słow. Téryho chata) w Tatrach Wysokich, położonego na wysokości 2015 m n.p.m. w Dolinie Małej Zimnej Wody. Mężczyzna próbował sforsować wezbrany po intensywnych opadach potok Mała Zimna Woda wypływający z Wielkiego Stawu Spiskiego.

Jak relacjonują ratownicy słowackiej Horskiej Sluzby, 41-latek poślizgnął się i wpadł do wody, po czym porwany przez silny nurt zniknął pod jej powierzchnią.

Ze względu na trudne warunki pogodowe w akcji nie można było wykorzystać śmigłowca. Słowaccy ratownicy górscy przeszukiwali koryto potoku pieszo, wspierani przez operatora drona oraz poproszonych o pomoc ratowników TOPR z Zakopanego. Poszukiwania prowadzono do piątkowych późnych godzin nocnych, jednak bez rezultatu.

W sobotę rano akcję wznowiono z udziałem przewodników z psami ratowniczymi oraz ponownie ratowników TOPR. Ciało zaginionego odnaleziono przed południem, kiedy wody potoku opadły, dzięki pomocy przypadkowych turystów.

Po piątkowych opadach śniegu w Tatrach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, który obowiązuje od wysokości 1800 m n.p.m. Ratownicy ostrzegają, że w wielu miejscach, szczególnie w żlebach i formacjach wklęsłych, jest niebezpiecznie.