W sobotnie południe mieszkańcy bawarskiego Gundremmingen byli świadkami wydarzenia, które na zawsze odmieniło krajobraz ich miasta. Dwie potężne wieże chłodnicze dawnej elektrowni jądrowej zostały zburzone w kontrolowanej eksplozji, kończąc tym samym pewną epokę niemieckiej energetyki.

Wyburzanie elektrowni atomowej w Gundremmingen / KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP/East New / East News

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Wieże elektrowni w Gundremmingen przez blisko sześćdziesiąt lat górowały nad okolicą, stając się nie tylko charakterystycznym punktem orientacyjnym, ale także symbolem lokalnego rozwoju. Elektrownia zapewniała setki miejsc pracy i przyciągała inwestycje, znacząco wpływając na gospodarkę regionu. Jej zamknięcie nastąpiło w grudniu 2021 roku.

W dniu wyburzenia do Gundremmingen przybyły tysiące osób, chcących na własne oczy zobaczyć, jak z krajobrazu znika symbol miasta. Władze lokalne, przygotowując się na napływ widzów, wyznaczyły specjalne strefy bezpieczeństwa wokół elektrowni. W regionie powstały liczne punkty widokowe, a niektóre lokale gastronomiczne zorganizowały nawet specjalne "imprezy wyburzeniowe", podczas których goście mogli wspólnie oglądać transmisję z detonacji.

Trzy eksplozje

Proces wyburzenia był starannie zaplanowany i przebiegał w trzech etapach. Pierwsza eksplozja miała na celu odstraszenie zwierząt i dzikiej fauny, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas głównego wyburzenia. Następnie, w odstępach kilku minut, kolejne dwa ładunki doprowadziły do spektakularnego zawalenia się najpierw jednej, a potem drugiej wieży. W ciągu zaledwie kilku sekund około 56 tysięcy ton betonu zamieniło się w gruz, a nad miastem uniósł się gęsty obłok pyłu.

Wideo youtube

Demontaż wież to dopiero początek długiego procesu likwidacji całej infrastruktury elektrowni. Według zapowiedzi, prace rozbiórkowe i rekultywacyjne mają potrwać jeszcze kilkanaście lat, a zakończenie wszystkich działań przewiduje się dopiero na 2040 rok. Władze lokalne oraz firma energetyczna RWE zapewniają, że teren zostanie odpowiednio zabezpieczony i przygotowany pod nowe inwestycje, choć konkretne plany zagospodarowania nie zostały jeszcze ujawnione.

Niemcy konsekwentnie odchodzą od energii jądrowej

Wyburzenie wież w Gundremmingen to kolejny symboliczny krok w realizacji niemieckiej polityki energetycznej, zakładającej całkowite odejście od energii jądrowej na rzecz odnawialnych źródeł energii. Decyzja o zamknięciu wszystkich elektrowni jądrowych zapadła po katastrofie w Fukushimie i od tego czasu jest systematycznie wdrażana. Choć transformacja energetyczna budzi wiele emocji i kontrowersji, zarówno wśród ekspertów, jak i zwykłych obywateli, Niemcy nie zamierzają zmieniać obranego kursu.