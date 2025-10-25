Jedna kobieta nie żyje, druga jest ranna - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w miejscowości Stańsk w powiecie słubickim w Lubuskiem. Zderzyły się tam dwa samochody, którymi podróżowało w sumie dziewięć osób. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To kolejny śmiertelny wypadek, do którego doszło w sobotę.

Śmiertelny wypadek w powiecie słubickim, 25.10.2025. Zdj. dzięki uprzejmości Słubice 112 / Słubice 112 /

Do wypadku doszło na lokalnej drodze na trasie Stańsk-Gronów w województwie lubuskim w sobotę po południu. Dwoma samochodami jechało w sumie dziewięć osób. Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, na miejsce wysłano dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że poszkodowane zostały dwie kobiety. Potem jednak rzeczniczka policji w Słubicach, asp. sztab. Ewa Murmyło, potwierdziła śmierć jednej z nich.

Trasa między Stańskiem a Gronowem jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy - Radówek, Radów i Świniary.

