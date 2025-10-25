Trwa dogaszanie pożaru sortowni śmieci przy ulicy Mazurskiej w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), który wybuchł w sobotę wieczorem. Sortowni nie udało się uratować - relacjonuje Piotr Bułakowski, reporter RMF FM.

/ KMP w Elblągu / Policja

W Elblągu w hali sortowni odpadów przy ul. Mazurskiej w sobotę wieczorem wybuchł pożar.

Nikt nie ucierpiał, ale mieszkańcy osiedli Zawady, Rubna i Próchnika zostali poproszeni o zamykanie okien.

Na miejscu pojawili się wicewojewoda, prezydent miasta i komendanci służb.

Zdjęcia z akcji znajdziesz poniżej.

Po więcej najnowszych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Na miejscu w niedzielę rano pracowało trzynaście zastępów straży pożarnej. Już wiadomo, że sortowni nie udało się uratować.

Ogień nie dotarł tylko do części biurowej. Zniszczeniu uległ cały park maszynowy i hala magazynowa - relacjonuje reporter RMF FM.

Pożar w hali sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej wybuchł w sobotę wieczorem. Zakład znajduje się na obrzeżach miasta w kierunku Nowakowa i Tolkmicka.

Nie ma osób poszkodowanych. Prosimy mieszkańców o zamykanie okien, szczególnie dotyczy to mieszkańców osiedli Zawady, Rubna i Próchnika - mówiła w sobotę wieczorem rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak.

Policja zabezpieczyła teren. Na miejscu pojawili się wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer, prezydent Elbląga Michał Missan, komendanci straży pożarnej i straży miejskiej oraz dyrektor zakładu utylizacji.

/ KMP w Elblągu / Policja

Mieszkańcy Elbląga już pytają, co z odbiorem odpadów? Władze miasta, jak i województwa już zapewniły, że nie będzie zakłóceń w odbiorze śmieci, zostaną one po prostu przekierowane do innych sortowni.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Gdy tylko zakończy się akcja strażaków, na pogorzelisku pojawią się policjanci.

/ UM Elbląg /

/ UM Elbląg /