"Odbieramy świeże dostawy" - napisali pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego w piątek, zamieszczając zdjęcia, na których widać hałdy śniegu. Hala Gąsienicowa przykryta białym puchem robi wrażenie, ale jest też przestrogą przed naprawdę trudnymi warunkami w Tatrach.

Śnieg w Tatrach. Zdj. dzięki uprzejmości Tatrzańskiego Parku Narodowego / Bogusława Filar, TPN /

Jak już informowaliśmy o poranku, w Tatrach panują obecnie wyjątkowo trudne warunki do uprawiania turystyki. Zapanowała tam prawdziwa zima – świeży śnieg pokrył szczyty i wyższe partie gór, co potwierdzają najnowsze zdjęcia opublikowane przez Tatrzański Park Narodowy, których autorką jest Bogusława Filar.

IMGW prognozuje, że w najbliższych dniach w Tatrach utrzymają się opady śniegu, a temperatura spadnie poniżej zera, szczególnie nocą. W rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich termometry wskazują już -1 st. C, a pokrywa śnieżna może wkrótce sięgać nawet 15 cm. Synoptycy ostrzegają, że w wyższych partiach gór przyrost śniegu może być jeszcze większy.

