Festiwal kwitnącej wiśni w miejscowości Fujiyoshida w Japonii został odwołany. Mieszkańcy mają dość turystów, których masowy napływ w tym czasie oznacza gehennę. Śmiecenie na ulicach czy parkowanie wbrew regułom to najłagodniejsze oblicze problemu. Miejscowi mówią, że turyści niekiedy bez zgody otwierają drzwi do domów, aby skorzystać z toalety, a nawet załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w ogrodach mieszkańców.

Japonia. Tegoroczny festiwal kwitnącej wiśni został odwołany z uwagi na nieodpowiednie zachowanie turystów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dlaczego odwołano festiwal kwitnącej wiśni w Fujiyoshidzie?

Jakie problemy sprawiają turyści mieszkańcom Fujiyoshidy?

Co wpływa na wzrost liczby turystów w Japonii?

Festiwal, który przyciąga tłumy

Festiwal kwitnącej wiśni to coroczne wydarzenie organizowane od 10 lat w parku Arakurayama Sengen w japońskiej miejscowości Fujiyoshida. Jest ona położona w pobliżu rozsławionej góry Fudżi. Można tam podziwiać - jak wskazuje nazwa - kwitnące drzewka wiśniowe. Najpiękniejszy okres trwa bardzo krótko - to najczęściej tylko tydzień lub dwa. W zależności od kaprysów przyrody, przypada to w marcu lub kwietniu.

Wydarzenie przyciąga tłumy turystów z całego świata. Według administracji miasta, w szczycie sezonu kwitnienia miejscowość odwiedza nawet 10 tys. turystów dziennie. Zachowanie wielu z nich wykracza poza wszelkie normy i dobre obyczaje. Miejscowi mają tego dość.

Jak zachowują się turyści?

Według relacji mieszkańców, turyści m.in. śmiecą na ulicach, rzucają niedopałki papierosów czy parkują samochody wbrew zasadom. To jednak najłagodniejsze zachowania odwiedzających, z którymi mierzą się miejscowi.

Niekiedy niektórzy turyści otwierają drzwi do prywatnych domów bez zezwolenia, aby skorzystać z toalety. Zdarza się nawet, że przyjezdni załatwiają potrzeby fizjologiczne w prywatnych ogrodach. Po zwróceniu uwagi, część z nich potrafi się awanturować z miejscowymi.

Miasto reaguje na skargi mieszkańców

Mieszkańcy mają dość zachowania turystów. Władze miasta podjęły decyzję o odwołaniu tegorocznego festiwalu, "aby chronić godność i środowisko życia naszych obywateli" - wskazał burmistrz Fujiyoshidy Shigeru Horiuchi, ogłaszając we wtorek tę decyzję. Zwrócił on uwagę, że tak ogromny napływ turystów to zagrożenie dla spokojnego życia mieszkańców.

Co więcej, liczba turystów w ostatnich latach "drastycznie wzrosła, przekraczając możliwości miasta i prowadząc do overtourismu (napływ liczby turystów, która przekracza możliwości danego do przyjęcia ich, bez szkody dla mieszkańców - przyp. red.), który poważnie wpływa na środowisko życia lokalnych mieszkańców".

Administracja Fujiyoshidy przewiduje jednak, że mimo odwołania festiwalu liczba turystów, którzy przyjadą podziwiać kwitnące wiśnie, wciąż będzie bardzo wysoka. Drzewa pozostają na swoim miejscu i bez względu na decyzję władz - zakwitną. Nie da się "odwołać" natury. Nie zabraknie chętnych, zeby to oglądać.

Dlaczego turyści szturmują Japonię?

Wielu ekspertów wskazuje, że zwiększony napływ turystów do Kraju Kwitnącej Wiśni może być spowodowany również osłabioną walutą Japonii - jenem japońskim. Dla mieszakńców Zachodu, Japonia stała się bardziej przystępna i więcej turystów może sobie pozwolić na podróż do tego kraju.

Innym czynnikiem napędzającym napływ turystów do Japonii jest eksplodująca popularność tego kraju w mediach społecznościowych. Zachwycające kadry, przedstawione w formie kilkudziesięciosekundowych filmików na platformach społecznościowych, zwiększają apetyt turystów. Wielu chce zobaczyć na żywo to, co wyświetla się na ekranie telefonu.