Władze Madery zdecydowały o podniesieniu opłat i wprowadzeniu limitów liczby turystów na najpopularniejszych szlakach pieszych. Decyzja ma na celu ochronę unikalnych krajobrazów wyspy oraz lepsze zarządzanie rosnącą liczbą odwiedzających.

Nowy system rezerwacji online oraz wyższe opłaty (4,5 euro, a na szlaku PR1 nawet do 10,50 euro) mają rozładować tłok i sfinansować utrzymanie tras.

Turyści w większości popierają zmiany, a wszystkie środki z opłat zostaną przeznaczone na ochronę i konserwację szlaków.

Zmianom przyjrzał się portal euronews.com.

Od 1 stycznia 2025 roku wszyscy nierezydenci powyżej 12. roku życia musieli płacić 3 euro za wejście na oficjalne szlaki PR (por. pequenas rotas - krótkie szlaki piesze).

Teraz opłata wzrosła do 4,5 euro. Osoby korzystające z usług biur podróży zapłacą jednak starą, niższą stawkę.

Bilety dają wstęp na trasę w określonym, 30-minutowym przedziale czasowym. W każdym z nich liczba miejsc jest ograniczona. Turyści mogą dokonać rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej SIMplifica .

Mieszkańcy Madery i dzieci poniżej 12 lat płacić nie muszą, ale rezerwacja wymagana jest również od nich.

Za wejście bez biletu grozi mandat do 50 euro.

Środki trafią na utrzymanie szlaków

Władze twierdzą, że nowy system pomoże równomiernie rozłożyć ruch pieszych w ciągu dnia i zmniejszyć zatłoczenie szlaków. Wszystkie środki z opłat zostaną przeznaczone na ich utrzymanie, sprzątanie i ochronę.

Jednocześnie trwają prace nad przywróceniem do użytku kultowej trasy PR1 z Pico do Areeiro do Pico Ruivo, która została zamknięta po pożarze w 2024 roku. Jej ponowne otwarcie planowane jest na kwiecień 2026 roku. Za przejście nią turyści zapłacą więcej - 7 euro z przewodnikiem z biura podróży lub 10,50 euro bez przewodnika. Do tego czasu dostępna jest krótsza wersja szlaku do Miradouro Pedra Rija, z opłatą 4,50 euro.

Władze Madery prowadzą kampanię informacyjną, by wyjaśnić turystom cel nowych opłat.

Jak podkreśla sekretarz regionalna ds. rolnictwa, rybołówstwa i środowiska Madery, Rafaela Fernandes, wielu odwiedzających popiera te działania, rozumiejąc potrzebę ochrony przyrody wyspy.