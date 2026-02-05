Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zarekomendowała trzy kolejne osoby do zarządu partii - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. To dwójka jej bezpośrednich konkurentów w wyścigu o fotel lidera: Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk. Trzecią proponowana osobą jest Szymon Hołownia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Anita Walczewska / East News

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rekomendowała do zarządu partii Paulinę Hennig-Kloskę i Rafała Kasprzyka.

Nowa przewodnicząca rekomenduje także Szymona Hołownię na stanowisko wiceprzewodniczącego, do czasu ewentualnego powołania go na członka honorowego.

Ostateczną decyzję o składzie zarządu podejmie Rada Krajowa Polski 2050 na posiedzeniu w najbliższą sobotę.

Ostateczna decyzja należy do Rady Krajowej

Zarekomendowanie przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz do zarządu partii Pauliny Hennig-Kloski i Rafała Kasprzyka to ma być swego rodzaju krok w stronę pojednania. Minister klimatu była bezpośrednią konkurentką Pełczyńskiej-Nałęcz w II turze. Kandydaturę Hennig-Kloski popierał m.in. poseł Kasprzyk.

Nowa przewodnicząca rekomenduje też do zarządu Szymona Hołownię. Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, założyciel Polski 2050 byłby wiceprzewodniczącym do czasu, gdy nie zapadnie decyzja o powołaniu go na stanowisko członka honorowego.

Te trzy nazwiska to tylko rekomendacja - ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Krajowa Polski 2050, która ma zebrać się w najbliższą sobotę.

Nazwiska czterech członków zarządu już znamy

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w minioną sobotę wygrała powtórzoną II turę wyborów na przewodniczącą Polski 2050. We wtorek ogłosiła nazwiska pierwszych członków nowego zarządu partii.