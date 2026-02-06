Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu rozpatrzy sprawę 18-letniego Remigiusza Ż., który według prokuratury miał przygotowywać się do zamachu terrorystycznego, propagować dżihad oraz nawoływać do nienawiści i zbrodni. Mężczyzna przyznał się do części zarzutów. Grozi mu nawet 18 lat więzienia.

Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (Podkarpackie) trafił akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Remigiuszowi Ż. Mężczyzna odpowie za przygotowania do udziału w masowym zamachu, popieranie dżihadu i akcji zbrojnych islamistów oraz nawoływanie do zbrodni i nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

Jak poinformował prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, 18-latek miał przygotowywać zamach „skierowany przeciwko grupie ludności podjęty w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów”.

Ustalenia śledztwa

Według ustaleń śledztwa, do zarzucanych przestępstw doszło między listopadem 2024 roku a majem 2025 roku.

Prokurator Dubiel podkreślił, że Remigiusz Ż. „uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych”.

Oskarżony miał również posiadać artykuły i informacje pochwalające oraz propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów.



Notatki z planami zamachu

Śledczy ujawnili, że Remigiusz Ż. posiadał notatki i zapiski wskazujące na osoby, które „trzeba zabić”, a także szczegóły dotyczące rodzaju broni oraz sposobu dokonania zamachu na jedną ze szkół w województwie podkarpackim.

Remigiusz Ż. przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jednak zaprzeczył, jakoby przygotowywał się do udziału w zamachu. Od czerwca 2025 roku przebywa w areszcie.

Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 18 lat pozbawienia wolności.