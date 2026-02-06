Pierwszą wizytę po zaprzysiężeniu złożył w Kaliszu w Wielkopolsce, gdzie podpisał projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od samego początku uwidoczniły się niełatwe relacje między środowiskim prezydenckim a rządowym. Wielu polityków koalicji rządzącej zarzuca Karolowi Nawrockiemu próby wykraczania poza kompetencje prezydenta. W czasie pół roku swojej prezydentury złożył do Sejmu 15 projektów ustaw, podpisał 147 ustaw, a zawetował 23, m.in. tzw. ustawę łańcuchową, ustawę o rynku kryptoaktywów, o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry czy ustawę wdrażającą w Polsce unijny Akt o Usługach Cyfrowych. Jako prezydent złożył wizyty zagraniczne m.in. w USA, Watykanie i we Włoszech. Skorzystał też z prawa łaski - ułaskawił trzy osoby, a wobec pięciu odmówił zastosowania tego prawa.

Dzisiaj szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Maciej Szefernaker zamieścił na platformie X nagranie, w którym podsumowuje minione 6 miesięcy.