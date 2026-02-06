W piątek mija szósty miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Były prezes IPN został zaprzysiężony 6 sierpnia zeszłego roku. Jak oceniacie to półrocze? Zagłosować można w ankiecie poniżej. Z sondażu, który dla Wirtualnej Polski przeprowadziła agencja badawcza United Surveys, wynika, że 51,1 proc. Polaków pozytywnie ocenia pierwsze półrocze kadencji Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim; 46,1 proc. badanych negatywnie, a 2,8 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

  • Karol Nawrocki został prezydentem, wygrywając wybory z Rafałem Trzaskowskim.
  • Jako prezydent złożył 15 projektów ustaw, podpisał 147 ustaw i zawetował 23, łaskawił 3 osoby, a wobec 5 nie zastosował prawa łaski.
  Karol Nawrocki został prezydentem, wygrywając wybory z Rafałem Trzaskowskim.
Pół roku od wejścia do Pałacu Prezydenckiego

Urodzony w 1983 roku w Gdańsku Karol Nawrocki oficjalnie pełni urząd prezydenta od 6 sierpnia 2025 roku, kiedy to odbyło się jego zaprzysiężenie. Wcześniej, w czerwcu, Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła publicznie, że popierany przez PiS Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich, w której mierzył się z Rafałem Trzaskowskim. Według oficjalnych wyników Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów, a Trzaskowski 49,11 proc. głosów. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich była najwyższa od 1990 roku: wyniosła 71,63 proc. W burzliwej kampanii prezydenckiej wyszło na jaw sporo wątków z przeszłości byłego prezesa IPN, m.in. kwestia ustawki kibiców w lesie, w której 70 mężczyzn biło się z 70 innymi, domniemanego sprowadzania towarzyszek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy przed laty pracował tam jako ochroniarz czy też sprawa gdańskiej kawalerki, którą przejął od pana Jerzego. W kampanii złożył też sporo obietnic w ramach "Planu 21".

Pierwszą wizytę po zaprzysiężeniu złożył w Kaliszu w Wielkopolsce, gdzie podpisał projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od samego początku uwidoczniły się niełatwe relacje między środowiskim prezydenckim a rządowym. Wielu polityków koalicji rządzącej zarzuca Karolowi Nawrockiemu próby wykraczania poza kompetencje prezydenta. W czasie pół roku swojej prezydentury złożył do Sejmu 15 projektów ustaw, podpisał 147 ustaw, a zawetował 23, m.in. tzw. ustawę łańcuchową, ustawę o rynku kryptoaktywów, o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry czy ustawę wdrażającą w Polsce unijny Akt o Usługach Cyfrowych. Jako prezydent złożył wizyty zagraniczne m.in. w USA, Watykanie i we Włoszech. Skorzystał też z prawa łaski - ułaskawił trzy osoby, a wobec pięciu odmówił zastosowania tego prawa.

Dzisiaj szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Maciej Szefernaker zamieścił na platformie X nagranie, w którym podsumowuje minione 6 miesięcy. 

United Surveys przeprowadził dla Wirtualnej Polski sondaż, z którego wynika, że po pół roku prezydentury głowa państwa może cieszyć się pozytywną oceną większości Polaków. Zedecydowanie pozytywnie według WP ocenia Karola Nawrockiego 26,7 proc. obywateli, raczej pozytywnie 24,4 proc., raczej negatywnie 16,7 proc., zdecydowanie negatywnie 29,4 proc., a 2,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

