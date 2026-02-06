W piątek mija szósty miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. Były prezes IPN został zaprzysiężony 6 sierpnia zeszłego roku. Jak oceniacie to półrocze? Zagłosować można w ankiecie poniżej. Z sondażu, który dla Wirtualnej Polski przeprowadziła agencja badawcza United Surveys, wynika, że 51,1 proc. Polaków pozytywnie ocenia pierwsze półrocze kadencji Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim; 46,1 proc. badanych negatywnie, a 2,8 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.
- Karol Nawrocki został prezydentem, wygrywając wybory z Rafałem Trzaskowskim.
- Jako prezydent złożył 15 projektów ustaw, podpisał 147 ustaw i zawetował 23, łaskawił 3 osoby, a wobec 5 nie zastosował prawa łaski.
- Jak oceniasz pół roku Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim? Zagłosuj w ankiecie poniżej.
Urodzony w 1983 roku w Gdańsku Karol Nawrocki oficjalnie pełni urząd prezydenta od 6 sierpnia 2025 roku, kiedy to odbyło się jego zaprzysiężenie. Wcześniej, w czerwcu, Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła publicznie, że popierany przez PiS Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich, w której mierzył się z Rafałem Trzaskowskim. Według oficjalnych wyników Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów, a Trzaskowski 49,11 proc. głosów. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich była najwyższa od 1990 roku: wyniosła 71,63 proc. W burzliwej kampanii prezydenckiej wyszło na jaw sporo wątków z przeszłości byłego prezesa IPN, m.in. kwestia ustawki kibiców w lesie, w której 70 mężczyzn biło się z 70 innymi, domniemanego sprowadzania towarzyszek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy przed laty pracował tam jako ochroniarz czy też sprawa gdańskiej kawalerki, którą przejął od pana Jerzego. W kampanii złożył też sporo obietnic w ramach "Planu 21".