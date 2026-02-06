Wójt gminy Niedźwiada w powiecie lubartowskim, 49-letni Marek Kubik, odpowie przed sądem za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, a pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 10 marca.

Wójt z Lubelszczyzny zatrzymany za prowadzenie po pijanemu – grozi mu więzienie

Wójt gminy Niedźwiada (woj. lubelskie) stanie przed sądem za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu.

Prokurator odrzucił wniosek obrony o warunkowe umorzenie postępowania.

Pierwsza rozprawa odbędzie się 10 marca.

Do zatrzymania doszło 20 grudnia ubiegłego roku w Tyśmienicy w powiecie parczewskim. Policyjny patrol zwrócił uwagę na pojazd ze względu na nadmierną prędkość i sposób jazdy. Badanie wykazało, że kierowca miał ponad 1 promil alkoholu we krwi.

W związku z tym wójtowi zatrzymano prawo jazdy.

Prokurator odrzucił wniosek obrońcy o warunkowe umorzenie postępowania, który zakładał m.in. roczny zakaz prowadzenia pojazdów oraz 5 tys. zł świadczenia pieniężnego. Samorządowcowi grozi kara do trzech lat więzienia. Nie chciał w piątek komentować sprawy w rozmowie z PAP.

Marek Kubik (zgodził się na podanie pełnego nazwiska) pełni funkcję wójta Niedźwiady drugą kadencję.

W ostatnich wyborach zdobył 66,92 proc. głosów, startując z własnego komitetu. W 2018 roku kandydował z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.