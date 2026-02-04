Niektóre miejsca na świecie mają w sobie coś nieuchwytnego – magnetyzm, który sprawia, że już podczas pierwszej wizyty zaczynamy planować powrót. Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę transportową SCS Chauffeurs rzuca światło na to, które kraje najbardziej rozkochują w sobie podróżników. Wyniki? Na szczycie listy znalazła się Kostaryka – niewielki kraj w Ameryce Środkowej, który wyprzedził nawet takie turystyczne potęgi jak Włochy.

Kostaryka / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Z analizy ponad 8 tysięcy recenzji internetowych wynika, że to właśnie Kostaryka zdobyła najwięcej pozytywnych opinii - aż 895. Co sprawia, że turyści tak chętnie wracają do tego zakątka świata? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo Kostaryka to nie tylko spektakularne krajobrazy, ale także wyjątkowa atmosfera i styl życia jej mieszkańców.

Większość turystów zaczyna swoją przygodę w stolicy kraju, San Jose, by następnie ruszyć szlakiem prowadzącym przez las Monteverde aż do Parku Narodowego Manuela Antonio, położonego nad brzegiem Oceanu Spokojnego. To właśnie tu można poczuć prawdziwą esencję "Pura Vida" - filozofii, która opiera się na radości, relaksie, wdzięczności i głębokim szacunku do natury. Kostarykańczycy żyją zgodnie z rytmem przyrody, celebrując każdą chwilę i dzieląc się pozytywną energią z przyjezdnymi.

Włochy i Japonia - klasyka, która nigdy się nie nudzi

Na drugim miejscu zestawienia znalazły się Włochy. Trudno się temu dziwić - to kraj, który zachwyca bogactwem historycznym, architekturą i niepowtarzalną kuchnią. Rzym, Florencja, Wenecja - każde z tych miast to osobna opowieść, pełna smaków, zapachów i barw. Włochy to miejsce, które można odkrywać przez całe życie, a i tak zawsze pozostanie coś do zobaczenia.

Trzecie miejsce przypadło Japonii - krajowi, który fascynuje turystów niezwykłym połączeniem nowoczesności i tradycji. Tokio, Kioto, Hiroszima - to tylko niektóre z miast, które przyciągają miłośników kultury, technologii i wyśmienitej kuchni. Japonia to kraj kontrastów, gdzie obok futurystycznych wieżowców znajdziemy spokojne świątynie i ogrody zen.

Top 10 krajów, do których turyści chcą wracać

Pierwszą piątkę zamykają Wielka Brytania i Portugalia. Wielka Brytania kusi zabytkami, królewską historią i niepowtarzalnym klimatem Londynu, Edynburga czy Oksfordu. Portugalia natomiast zachwyca łagodnym klimatem, malowniczymi plażami Algarve i niepowtarzalną atmosferą Lizbony oraz Porto.

W dalszej części rankingu znalazły się: