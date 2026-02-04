Pierwsza sieć w Polsce wprowadziła nowy system zwrotu opakowań po napojach objętych kaucją. Puszki i butelki plastikowe mogą zostać oddane dostawcy zakupów. Jak to działa?

Dostawcy będą mogli odebrać butelki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Nowe rozwiązanie zostało wprowadzone przez sklep internetowy Frisco w drugiej połowie stycznia 2026 roku. Dotyczy zwrotu opakowań po napojach objętych kaucją.

System działa w miastach, w których sklep realizuje dostawy własną flotą, czyli Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście.

Jak działa zwrot?

Przy jednej dostawie klienci mogą oddać do dwóch worków bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w aplikacji. Worki będą automatycznie dodawane do koszyka podczas zakupów w sklepie i udostępniane bezpłatnie, z możliwością usunięcia, jeśli klient uzna, że ich nie potrzebuje.

Puszki i butelki plastikowe mają być zapakowane razem. Ważne, żeby worki były szczelnie zamknięte.

Co ważne, zwrócić można opakowania po napojach różnych marek, nie tylko tych zakupionych w sklepie. Warunkiem jest obecność oznaczenia "KAUCJA" na opakowaniu. System nie obejmuje jednak butelek szklanych ze starego systemu kaucyjnego.

Jak będą zwracane pieniądze?

Obsługą procesu zwrotu zajmuje się operator Kaucja.pl, który odpowiada za rozliczenie kaucji. Zwrot środków odbywa się w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Możliwe będzie też jednak złożenie wniosku o zwrot w formie przelewu na konto.