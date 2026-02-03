Kraków zdeklasował Paryż i Rzym w rankingu "Travellers' Choice Awards Best of the Best 2026" w kategorii "kultura", zajmując trzecią pozycję. Co ważne, wyróżnienie to przyznawane jest na podstawie ocen i opinii podróżników - użytkowników portalu, gromadzonych przez 12 miesięcy. Poza zapleczem kulturalnym jest coś jeszcze, co bardzo cenią turyści...

Kraków. Stolica Małopolski zajęła 3. miejsce w kategorii "kultura" rankingu portalu Tripadvisor / Shutterstock

Jakie atrakcje Krakowa wymieniono w "wizytówce" miasta?

Za co podróżni cenią stolicę Małopolski według Tripadvisor?

Kategoria "kultura". Kraków na podium

Choć Paryż i Rzym od lat uchodzą za ikony turystyki, to właśnie polskie miasto wyprzedziło je w rankingu portalu Tripadvisor. Te europejskie perełki dziedzictwa kulturalnego ustąpiły miejsca stolicy Małopolski.

Portal - jeden z najpopularniejszych na świecie wśród podróżników - opublikował właśnie ranking Travellers' Choice Awards Best of the Best 2026 (ang. nagrody "wybór podróżników" - najlepsi z najlepszych 2026). To zestawienie utworzone na podstawie opinii użytkowników zbieranych przez 12 miesięcy.

Ranking podzielony jest na kilka kategorii, w tym "kultura". To właśnie w zestawieniu kulturalnym Kraków zajął wysokie, trzecie miejsce. Wyprzedził go Singapur i Londyn.

Za co podróżni cenią Kraków?

W "wizytówce" miasta wskazano takie atrakcje jak np. Zamek na Wawelu, Rynek Główny, Kościół Mariacki, czy dzielnica Kazimierz. "Kraków to miasto tętniące pełnią życia kulturalnego. Każdego roku stolica Małopolski gości niemal 100 festiwali oraz innych wydarzeń o międzynarodowej randze" - można przeczytać w podsumowaniu wyróżnienia.

Poza dziedzictwem kulturalnym odwiedzający stolicę Małopolski cenią sobie zaplecze gastronomiczne.

"Miasto, od wieków cenione za swoje dziedzictwo kulturowe, stało się również europejskim centrum 'dziedzictwa gastronomicznego'. W 2019 roku miastu Kraków przyznano tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej przez Europejską Akademię Gastronomii" - oceniono w rankingu.

Kultura i gastronomia to jednak nie wszystko. Stolica Małopolski znalazła się również w zestawieniu najlepszych kierunków na podróż w pojedynkę. Kraków znalazł się w nim na 24. miejscu. W pierwszej dziesiątce znajdziemy odpowiednio: Dublin, Berlin, Londyn, Santiago (Chile), Edynburg, Nowy Jork, Hanoi (Wietnam), Madryt, Bali (Indonezja), Kapsztad (RPA).

Czym jest portal Tripadvisor?

To jeden z największych i najpopularniejszych na świecie serwisów internetowych poświęconych turystyce i podróżom. Korzystają z niego dziesiątki milionów podróżników wymieniając się opiniami na temat odwiedzanych miejsc.