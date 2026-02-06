​"Arktyka na wyciągnięcie ręki" - takim hasłem promuje swoją niecodzienną atrakcję ogród zoologiczny w Łącznej (woj. dolnośląskie). W komfortowych warunkach można podejrzeć tam największą w Polsce watahę wilków polarnych. Służy do tego m.in. ogrzewana chata.

Wilki polarne w zoo w Łącznej / Krzysztof Chwaliński / RMF MAXX

W zoo w Łącznej można zobaczyć dużą watahę wilków polarnych.

Podczas ferii zimowych codziennie odbywa się ich karmienie.

Wilki polarne, zwane także arktycznymi, są przystosowane do życia w ekstremalnych warunkach, potrafią przetrwać długie okresy bez pożywienia.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

W trakcie ferii zimowych, które w woj. dolnośląskim trwają od 2 do 15 lutego, codziennie o godzinie 13:00 można podejrzeć karmienie wilków polarnych w zoo w Łącznej niedaleko Wałbrzycha.

To największa wataha w Polsce i piąta co do wielkości w Europie - informuje w rozmowie z reporterem RMF MAXX Krzysztofem Chwalińskim dyrektor ogrodu Marcin Nowaczyk.

Wilki można oglądać ze specjalnego punktu widokowego lub ogrzewanej "Chaty Polarnej".

Oprócz polarnych drapieżników, na wybiegach można obejrzeć także inne gatunki stworzone do życia w mrozie.

Zimowa aura sprawia, że niektóre zwierzęta są szczególnie aktywne i prezentują swoje naturalne zachowania, które latem nie zawsze da się zaobserwować.

Wilk polarny - drapieżnik z Północy

Wilk polarny, nazywany także wilkiem arktycznym (Canis lupus arctos), jest podgatunkiem wilka szarego przystosowanym do życia w ekstremalnych warunkach Arktyki. Występuje głównie na północy Kanady, Grenlandii oraz Alaski, gdzie panują bardzo niskie temperatury, silne wiatry i długie okresy bez światła słonecznego. Dzięki izolacji tych obszarów wilk polarny ma niewielki kontakt z człowiekiem i zachował wiele naturalnych cech dzikiego drapieżnika (m.in. nie szuka pożywienia w pobliżu osad).

Jego charakterystyczną cechą jest gęste, jasne futro, najczęściej białe lub kremowe, które zapewnia doskonałą izolację cieplną oraz kamuflaż w śnieżnym krajobrazie. Ma masywną, krępą budowę ciała, krótsze uszy i pysk niż wilki żyjące w cieplejszym klimacie, co ogranicza utratę ciepła.

Podstawą diety wilka polarnego są piżmowoły i karibu, a także mniejsze zwierzęta, takie jak zające polarne czy lemingi. Ze względu na trudne warunki środowiskowe zwierzęta te potrafią przetrwać długie okresy niedoboru pożywienia.