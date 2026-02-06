Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry został oddalony - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości zapowiada złożenie zażalenia.

Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry - oddalony

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, sąd dla warszawskiego Mokotowa odrzucił wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry, zmierzający do zawieszenia wykonania podjętego wczoraj postanowienia aresztowego.

Adwokat Zbigniewa Ziobry zapowiada skierowanie na tę decyzję zażalenia do Sądu Okręgowego. To jednak nie wstrzyma planowanego przez prokuraturę wydania listu gończego za byłym ministrem.



Sąd zdecydował o areszcie dla Zbigniewa Ziobry

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku Prokuratury Krajowej i wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości.

Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Jego obrońca zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu.

Prokurator Piotr Woźniak poinformował, że w najbliższych dniach zostanie wydany list gończy oraz Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez Ziobrę zarzucanych mu czynów, a także ryzyko ukrywania się, matactwa procesowego oraz groźba wymierzenia surowej kary.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i popełnienie 26 przestępstw, w tym nadużycia uprawnień przy zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości oraz nielegalne przekazanie środków na zakup oprogramowania Pegasus. Maksymalny wymiar kary w tej sprawie to 25 lat więzienia.

Obrona byłego ministra podkreśla, że decyzja sądu zawiera lakoniczne uzasadnienie i nie odnosi się do wszystkich argumentów przedstawionych przez prawników Ziobry. Sam polityk zapowiedział, że nie złoży mandatu poselskiego i pozostanie za granicą do czasu - jak twierdzi - przywrócenia w Polsce gwarancji praworządności.