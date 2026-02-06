W sobotę (7 lutego) w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zostanie zorganizowany Karmelitański Bal dla Singli. To jego ósma edycja. Ideą imprezy jest stworzenie możliwości poznania życiowego partnera.

Bal organizowany jest z myślą o osobach, które poszukują swojego życiowego partnera w duchu wartości chrześcijańskich.

U nas wyróżnia się to tym, że to impreza stricte dla singli, no i druga rzecz – dla singli z wartościami – podkreślił przekazał jeden z organizatorów przedsięwzięcia Maciej Romaniszyn.

Zaznaczył, że to realna okazja do poznania kogoś nowego i stoi w opozycji do możliwości, jakie stwarza internet.

Świat przenosi się do świata wirtualnego, ludzie piszą, nie widzą się, niestety kłamią, inaczej wyglądają, inaczej się zachowują, a później przychodzi do spotkania i do rozczarowań – powiedział.

Bal, który może połączyć na całe życie

Zdaniem organizatora znajomości rozpoczęte na balach kilkukrotnie skutkowały podjęciem życiowych decyzji.

Dwa tygodnie temu dostałem informację, że para, która poznała się na naszym balu w lutym ubiegłego roku, w grudniu się zaręczyła, a w tym roku w październiku bierze ślub. Takich małżeństw mamy już przynajmniej z dziesięć – przekazał organizator.

Podkreślił przy tym, że organizowana impreza odbywa się bez alkoholu. Dodał, że na poprzednie edycje uczestnicy przyjeżdżali nie tylko z Dolnego Śląska, ale też z innych miast Polski, m.in. z Krakowa, Warszawy, Rzeszowa i Gdańska.

Na parkiecie pojawiało się od 200 do 250 osób.

Wydarzenie poprzedzi nabożeństwo o godz. 17.30. Bal rozpocznie się o godz. 19.00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Przedsięwzięcie współorganizuje wrocławski zakon karmelitów bosych.