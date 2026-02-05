Linie lotnicze Ryanair zwróciły się do pasażerów z nietypową prośbą: zrezygnujcie z dżinsów podczas lotu. Choć wywołało to mieszane reakcje, lekarze potwierdzają - ciasne ubrania na pokładzie samolotu mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź, dlaczego warto postawić na wygodę i jakie ryzyko niesie ze sobą podróżowanie w obcisłych spodniach.
- Ryanair apeluje do pasażerów o rezygnację z dżinsów podczas lotu.
- Lekarze ostrzegają, że ciasne ubrania utrudniają krążenie krwi w nogach.
- Obcisłe spodnie mogą powodować ból, drętwienie i obrzęki.
Linia lotnicza Ryanair opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym prosi podróżnych, by nie zakładali dżinsów do samolotu. "Jest 2026 rok - przestańmy podróżować w dżinsach" - napisał przewoźnik w opublikowanym, kilkusekundowym filmiku na TikToku. Materiał został odtworzony przez ponad 4 miliony ludzi i wywołał lawinę komentarzy - część pasażerów była zdziwiona, inni przyznali rację przewoźnikowi, zwłaszcza po wyjaśnieniach lekarzy.
Eksperci podkreślają, że ciasne ubrania, takie jak obcisłe dżinsy, mogą utrudniać swobodny przepływ krwi w nogach. Długotrwałe siedzenie w jednej pozycji, typowe dla podróży lotniczych, już samo w sobie obciąża układ krążenia. Gdy dodamy do tego ucisk wywierany przez spodnie, ryzyko powstania zastoju krwi i obrzęków znacznie wzrasta.
Lekarze ostrzegają, że noszenie obcisłych ubrań podczas lotu zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich - poważnego schorzenia, w którym w żyle nogi tworzy się skrzep. Dodatkowo, ucisk w okolicach talii, bioder czy kolan może prowadzić do bólu, drętwienia, a nawet poważniejszych problemów neurologicznych.
Specjaliści zalecają, by na czas podróży lotniczej wybierać luźne, wygodne ubrania, które nie będą uciskać nóg ani talii. Dobrym wyborem są spodnie z miękkiego, elastycznego materiału lub bawełny. To nie tylko zdrowsze, ale i coraz bardziej modne rozwiązanie.