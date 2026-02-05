​Linie lotnicze Ryanair zwróciły się do pasażerów z nietypową prośbą: zrezygnujcie z dżinsów podczas lotu. Choć wywołało to mieszane reakcje, lekarze potwierdzają - ciasne ubrania na pokładzie samolotu mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź, dlaczego warto postawić na wygodę i jakie ryzyko niesie ze sobą podróżowanie w obcisłych spodniach.

Ryanair apeluje do pasażerów o rezygnację z dżinsów podczas lotu.

Lekarze ostrzegają, że ciasne ubrania utrudniają krążenie krwi w nogach.

Obcisłe spodnie mogą powodować ból, drętwienie i obrzęki.

Linia lotnicza Ryanair opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym prosi podróżnych, by nie zakładali dżinsów do samolotu. "Jest 2026 rok - przestańmy podróżować w dżinsach" - napisał przewoźnik w opublikowanym, kilkusekundowym filmiku na TikToku. Materiał został odtworzony przez ponad 4 miliony ludzi i wywołał lawinę komentarzy - część pasażerów była zdziwiona, inni przyznali rację przewoźnikowi, zwłaszcza po wyjaśnieniach lekarzy.

Dlaczego dżinsy mogą być niebezpieczne w samolocie?

Eksperci podkreślają, że ciasne ubrania, takie jak obcisłe dżinsy, mogą utrudniać swobodny przepływ krwi w nogach. Długotrwałe siedzenie w jednej pozycji, typowe dla podróży lotniczych, już samo w sobie obciąża układ krążenia. Gdy dodamy do tego ucisk wywierany przez spodnie, ryzyko powstania zastoju krwi i obrzęków znacznie wzrasta.

Lekarze ostrzegają, że noszenie obcisłych ubrań podczas lotu zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich - poważnego schorzenia, w którym w żyle nogi tworzy się skrzep. Dodatkowo, ucisk w okolicach talii, bioder czy kolan może prowadzić do bólu, drętwienia, a nawet poważniejszych problemów neurologicznych.

Jak się ubrać do samolotu? Eksperci radzą

Specjaliści zalecają, by na czas podróży lotniczej wybierać luźne, wygodne ubrania, które nie będą uciskać nóg ani talii. Dobrym wyborem są spodnie z miękkiego, elastycznego materiału lub bawełny. To nie tylko zdrowsze, ale i coraz bardziej modne rozwiązanie.