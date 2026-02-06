Praca mimo choroby

Rzecznik partii podkreślił, że mimo problemów zdrowotnych Jarosław Kaczyński na bieżąco koordynował działania PiS. Lider ugrupowania pozostawał w stałym kontakcie z najbliższymi współpracownikami i podejmował kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania partii.

Po zakończonym leczeniu Jarosław Kaczyński wrócił do domu. Lekarze zalecili mu jeszcze kilka dni odpoczynku, jednak polityk nie zamierza rezygnować z pracy. Jak zapewnia rzecznik partii, prezes PiS nadal będzie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, koordynując działania ugrupowania z domu.