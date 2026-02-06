Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, opuścił szpital po ponad tygodniowym pobycie związanym z infekcją. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, polityk pozostanie jeszcze przez kilka dni w domu, gdzie będzie kontynuował rekonwalescencję.

  • Jarosław Kaczyński opuścił szpital po zakończonym leczeniu infekcji.
  • Prezes PiS przebywał w szpitalu przez ponad tydzień.
Pod koniec stycznia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że Jarosław Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali z powodu infekcji. Pobyt miał potrwać kilka dni, jednak leczenie wydłużyło się do ponad tygodnia. W tym czasie prezes partii miał być pod stałą opieką lekarzy.

Praca mimo choroby

Rzecznik partii podkreślił, że mimo problemów zdrowotnych Jarosław Kaczyński na bieżąco koordynował działania PiS. Lider ugrupowania pozostawał w stałym kontakcie z najbliższymi współpracownikami i podejmował kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania partii. 

Po zakończonym leczeniu Jarosław Kaczyński wrócił do domu. Lekarze zalecili mu jeszcze kilka dni odpoczynku, jednak polityk nie zamierza rezygnować z pracy. Jak zapewnia rzecznik partii, prezes PiS nadal będzie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, koordynując działania ugrupowania z domu.