Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, opuścił szpital po ponad tygodniowym pobycie związanym z infekcją. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, polityk pozostanie jeszcze przez kilka dni w domu, gdzie będzie kontynuował rekonwalescencję.
Pod koniec stycznia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że Jarosław Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali z powodu infekcji. Pobyt miał potrwać kilka dni, jednak leczenie wydłużyło się do ponad tygodnia. W tym czasie prezes partii miał być pod stałą opieką lekarzy.