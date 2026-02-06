Najbliższy weekend przyniesie gwałtowne ochłodzenie i trudne warunki na drogach. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, gołoledzią oraz silnymi mrozami, które na północnym wschodzie kraju mogą sięgnąć nawet minus 19 stopni Celsjusza.

W weekend prognozowane są marznące opady i gołoledź w wielu regionach kraju.

Temperatura na północnym wschodzie spadnie nawet do minus 19 stopni C.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku województw.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W najbliższych dniach na północy oraz w centrum kraju prognozowane są opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują do soboty do południa.

Gęste mgły i spadek temperatury

W piątek po południu w całym kraju dominować będzie pochmurna aura, a na zachodzie i południu miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Na północy i wschodzie spodziewane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Lokalnie na zachodzie mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widoczność nawet do 200-300 metrów. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie - do minus 2 st. C, a najcieplej na południu kraju - do 9 st. C.

Weekend pod znakiem śniegu i mrozu

W sobotę przewidywane jest duże zachmurzenie i opady deszczu na południu i zachodzie kraju, a na północy i północnym wschodzie - śniegu. W górach, zwłaszcza w Tatrach i Beskidach, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet do 7 cm. W Suwałkach temperatura nie przekroczy minus 3 st. C, a w Białymstoku, Gdańsku i Warszawie będzie około minus 1 st. C.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie napływ arktycznego powietrza z północnego wschodu. W całym kraju spodziewane są słabe opady śniegu, a temperatura na północnym wschodzie spadnie nawet do minus 8 st. C. Najzimniej będzie w regionach Suwalszczyzny, Podlasia, Warmii i Mazur - tam w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci mogą pokazać nawet minus 19 st. C. W centrum kraju temperatura osiągnie około minus 10 st. C.

Ocieplenie w połowie tygodnia

Od środy prognozowana jest zmiana pogody - do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. Przewidywane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu. Pod koniec tygodnia, szczególnie na południu kraju, temperatura może wzrosnąć do 7-8 st. C.