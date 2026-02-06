W Tatrach Wysokich na Słowacji zginęła dwójka turystów. Lawina zeszła w Dolinie Złomisk u podnóża Tępej. Wcześniej o pomoc w akcji ratunkowej słowaccy ratownicy prosili polski TOPR.

Dwójka turystów ginie w lawinie w słowackich Tatrach / Shutterstock

Jak podaje słowacka policja w lawinie w Dolinie Złomisk, u podnóża Tępej w słowackich Tatrach Wysokich, zginęła dwójka turystów.

Według nieoficjalnych informacji byli to Węgrzy - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Słowacka policja informuje, że chodzi o dwóch mężczyzn. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, byli w wieku 30 i 37 lat.

O pomoc w akcji ratunkowej słowaccy ratownicy poprosili polski TOPR. Niestety z powodu złych warunków pogodowych toprowski śmigłowiec nie mógł tam dolecieć.



Lawina na Słowacji

Wcześniej ratownik dyżurny TOPR przekazywał informacje o lawinie, która zeszła na Słowacji. Mamy potwierdzoną drugą lawinę i prośbę od kolegów ze Słowacji, żeby wspomóc ich śmigłowcem - mówił Grzegorz Kubicki, zaznaczając, że maszyna nie może wystartować ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

W Tatrach obowiązuje obecnie drugi stopień zagrożenia lawinowego.



