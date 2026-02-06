Naczelna Rada Lekarska zaleca szpitalom w całej Polsce, żeby przywróciły obowiązek noszenia maseczek - informuje Michał Dobrołowicz, reporter RMF FM. To reakcja na rosnącą liczbę infekcji.

Naczelna Rada Lekarska zaleca szpitalom w całej Polsce, żeby przywróciły obowiązek noszenia maseczek. / Shutterstock

W ubiegłym tygodniu sanepid zarejestrował ponad 150 tys. przypadków grypy - to o ponad 50 tys. więcej niż tydzień wcześniej.

Noszenie maseczek zaleca już odwiedzającym część szpitali, między innymi w Koszalinie, w Płocku i w Warszawie.

Stosujmy się do tych zaleceń, nie pomijajmy tego, bo w tych miastach, regionach bądź w tych dzielnicach miast tych przypadków grypy mogło być bardzo dużo. I mogło zostać zaobserwowane przenoszenie wirusa w szpitalach - mówi w rozmowie z RMF FM Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak powinny zachować się osoby, które odwiedzają pacjentów w szpitalach?

Iwona Kania mówi, że należy pamiętać np. o zmianie odzieży. Często zapomina się o tym, żeby kurtkę zostawić poza salą. Unikać dotykania twarzy po takiej wizycie bez umycia rąk. Chodzi o takie proste, podstawowe higieniczne zasady - powiedziała reporterowi RMF FM.