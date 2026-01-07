Duża liczba chińskich czołgów VT-4 Królewskiej Armii Tajlandii doznała poważnych usterek technicznych podczas starć granicznych z wojskami Kambodży w grudniu 2025 roku - wynika z najnowszej analizy portalu ArmyRecognition. Informacje te potwierdziła także tajlandzka armia.
- Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Na nagraniach dostępnych w internecie widać czołgi z pękniętymi lufami i unieruchomionymi, dymiącymi silnikami.
ArmyRecognition przypomniał, że to właśnie główne działo VT-4 jest jednym z najsłabszych elementów czołgu, zgłaszanych przez załogi. Zawodzi podczas długotrwałego ostrzału, a tajlandzcy czołgiści informowali przełożonych o powtarzających się problemach z działami nie tylko podczas walk, ale już w czasie szkoleń.