Lista mankamentów przedstawionych przez wojskowych jest jednak długa. Załogi narzekały na układ napędowy wieży, elektroniczny system kierowania ogniem, fatalnie działającą klimatyzację wewnątrz pojazdu i słaby pancerz.

Kilka pozytywnych elementów to np. optyka, jednak to nie równoważy - ich zdaniem - tego, co określili w raportach jako "utrzymujące się problemy z niezawodnością podczas długotrwałego użytkowania". W ich ocenie chińskim maszynom daleko do dużo starszych, ale niezawodnych czołgów amerykańskich.



VT-4, wprowadzony do służby w Tajlandii w 2017 roku, został niedawno wybrany jako następca starzejących się czołgów amerykańskich M48 i M60, a także jako uzupełnienie skromnej floty czołgów T-84 Opłot-T produkcji ukraińskiej.

Siły zbrojne Tajlandii dysponują obecnie 49 czołgami eksportowej wersji VT-4, opracowanymi przez chińskiego producenta NORINCO, głównego dostawcę uzbrojenia dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.