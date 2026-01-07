41-latek z gminy Izbica (woj. lubelskie) - podejrzany o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją 74-letnią matką - został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Jak ustalono, mężczyzna wszczynał awantury domowe, bił kobietę i groził jej śmiercią. Podczas interwencji zaatakował również policjanta nożem.

41-latek znęcał się nad matką - usłyszał zarzuty, fot. Policja Lublin

Kobieta zgłosiła się na policję w niedzielę 4 stycznia 2026 roku, informując, że jest ofiarą przemocy domowej.

Śledczy ustalili, że mężczyzna od dłuższego czasu stosował wobec matki przemoc fizyczną i psychiczną. W trakcie awantur domowych bił kobietę rękami po ciele, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia i spalenia.

Podczas interwencji policji 41-latek zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie zamachnął się na jednego z funkcjonariuszy trzymanym w ręku nożem. Został szybko obezwładniony i zatrzymany w policyjnym areszcie. Sprawca był trzeźwy.

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury w Zamościu. Usłyszał zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą, stosowania przemocy wobec matki w celu wymuszenia określonego zachowania oraz czynnej napaści na policjanta.

Policjanci wraz z prokuratorem wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku - 41-latek spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Śledczy przypominają, że każda forma przemocy domowej jest przestępstwem, a osoby dotknięte przemocą powinny niezwłocznie zgłaszać się na policję lub do lokalnych ośrodków wsparcia.