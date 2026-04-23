W obliczu konfliktów na Bliskim Wschodzie i rosnących obciążeń podatkowych w innych krajach Włochy stają się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla zamożnych osób z całego świata. Przyciągają ich nie tylko włoska kultura i styl życia, ale także korzystne przepisy podatkowe, które pozwalają na znaczne oszczędności.

Włochy oferują atrakcyjne ulgi podatkowe dla zagranicznych rezydentów, w tym stałą roczną opłatę od zagranicznych dochodów.

Zamożni Francuzi i inni obcokrajowcy coraz częściej wybierają Włochy jako miejsce zamieszkania i inwestycji.

Brak podatku od nieruchomości na pierwszą nieruchomość oraz wysokie progi dziedziczenia sprawiają, że Włochy są konkurencyjne wobec innych krajów Europy Zachodniej.

Włochy - nowy raj podatkowy dla światowych bogaczy?

W ostatnich latach Włochy zyskują na popularności wśród zamożnych osób z całego świata, które szukają nie tylko pięknych widoków i włoskiego stylu życia, ale także korzystnych rozwiązań podatkowych. Szczególnie widoczne jest to wśród Francuzów, którzy coraz częściej decydują się na przeprowadzkę do Italii. Powodem są nie tylko wysokie podatki we Francji, ale także wprowadzone przez prezydenta Emmanuela Macrona zmiany w opodatkowaniu majątku.

Francuski system podatkowy, mimo reform, wciąż nakłada wysokie obciążenia na posiadaczy nieruchomości. Przykładem jest podatek od majątku nieruchomego (Impot sur la Fortune Immobilière), który dotyczy osób posiadających znaczne zasoby w nieruchomościach. Dla wielu zamożnych Francuzów, zwłaszcza tych inwestujących w nieruchomości, jest to poważne obciążenie finansowe.

Włoskie ulgi podatkowe - magnes dla inwestorów

Włochy przyciągają bogaczy przede wszystkim dzięki wprowadzeniu specjalnych ulg podatkowych dla nowych rezydentów. Osoby, które zdecydują się na przeniesienie swojego centrum życiowego do Włoch, mogą skorzystać z możliwości opłacania stałej, rocznej kwoty podatku od wszystkich zagranicznych dochodów - niezależnie od ich wysokości. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które osiągają wysokie dochody poza granicami Włoch.

Dodatkowo, włoski system przewiduje zwolnienia z niektórych podatków przy zakupie pierwszej nieruchomości (tzw. "prima casa"). W przeciwieństwie do Francji, gdzie zakup nieruchomości wiąże się z wysokimi opłatami notarialnymi i podatkami, we Włoszech pierwsza nieruchomość jest zwolniona z wielu opłat, co znacząco obniża koszty inwestycji.

Korzyści podatkowe dla właścicieli nieruchomości

Włoski system podatkowy oferuje również inne udogodnienia dla właścicieli nieruchomości. Przede wszystkim nie ma podatku od nieruchomości (tzw. "taxe foncière") na pierwszą kupioną nieruchomość. Choć istnieją pewne opłaty, np. za wywóz śmieci, to w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej są one znacznie niższe.

Kolejnym atutem jest korzystny system podatku od spadków. Włochy pozwalają na przekazanie nieruchomości o wartości do 1 miliona euro bez konieczności płacenia podatku od spadków. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje stawka zaledwie 4 proc.. Dla porównania, we Francji limit zwolnienia z podatku spadkowego wynosi jedynie 100 tysięcy euro, a stawki podatku mogą sięgać nawet 45 procent.

Wpływ sytuacji międzynarodowej na wybory bogaczy

Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja geopolityczna. Konflikt na Bliskim Wschodzie i związane z nim niepokoje gospodarcze w krajach Zatoki Perskiej sprawiają, że bogaci inwestorzy coraz częściej szukają stabilnych i bezpiecznych miejsc do lokowania swojego kapitału. Włochy, z ich stabilnym systemem prawnym i atrakcyjnymi warunkami życia, wydają się być idealną alternatywą.

Bella vita i korzyści finansowe

Choć wielu zamożnych podkreśla, że do przeprowadzki do Włoch skłoniła ich przede wszystkim kultura, sztuka i styl życia, nie da się ukryć, że korzystne przepisy podatkowe są istotnym elementem tej decyzji. Włochy oferują nie tylko piękne krajobrazy i bogatą historię, ale także realne oszczędności dla tych, którzy zdecydują się tam zamieszkać.

źródło: bbc.com